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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко поздравил В. Путина с одобрением поправок в Конституцию России Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина в связи с одобрением предложенных им поправок в Конституцию Российской...

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина в связи с одобрением предложенных им поправок в Конституцию Российской Федерации."Это стало очередным подтверждением высокого доверия и поддержки гражданами Вашей деятельности на посту главы государства", - говорится в поздравлении.Александр Лукашенко отметил, что своими голосами россияне выразили солидарность с современным курсом на дальнейшее укрепление суверенитета и развитие России как социального государства, сохранение традиционных ценностей и исторической правды.Глава государства выразил убеждение, что и в дальнейшем Беларусь и Россия будут являться стратегическими союзниками, развивающими взаимодействие по многим направлениям в интересах двух братских народов.