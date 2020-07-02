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Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Президентом Армении.

02.07.2020 22:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Армен Саркисян также тепло поздравил Александра Лукашенко с предстоящим Днем Независимости. Кроме этого, лидеры стран обсудили развитие двустороннего сотрудничества, реализацию совместных проектов, обменялись мнениями о развитии ситуации с пандемией. Армен Саркисян оценил белорусский опыт, отметив, что страна достойно справляется с вызовами. В свою очередь Армения пока еще не вышла на пик по заболеваемости.
Президенты также обменялись мнениями по политическим вопросам, в том числе с учетом избирательной кампании в Беларуси и неспокойной политической обстановки в Армении. Обсудили и реализацию ряда двусторонних проектов. Так, конструктивным стало взаимодействие с Парком высоких технологий. 
Армен Саркисян в разговоре с белорусским лидером отметил полезность приобретенного опыта в этой сфере. Кроме того, Армен Саркисян поблагодарил Александра Лукашенко за позитивное решение о выделении участка для строительства армянской церкви в Беларуси.

 
 
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Армен Саркисян также тепло поздравил Александра Лукашенко с предстоящим Днем Независимости. Кроме этого, лидеры стран обсудили развитие двустороннего...
 
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