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Эксперты ООН и правозащитники шокированы репрессиями в Беларуси
03.07.2020 07:00 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Число политзаключенных в Беларуси выросло до 22 человек, что по количеству стало сопоставимо с ситуацией наиболее сложного кризиса с правами человека в Беларуси, который пришелся на 2010-2011 годы.
Правозащитники
После проведенных по всей стране акций солидарности министр внутренних дел Юрий Караев обвинил блогеров, в том числе и сотрудника аккредитованного в Беларуси офиса «Радыё Свабода», в организации и координации уличных акций протеста. После этого по стране прокатилась волна задержаний ряда известных блогеров в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 342 УК: Александра Кабанова, Владимира Цыгановича, Игоря Лосика, Сергея Петрухина и Владимира Неронского.
Эксперты ПЦ «Весна» отмечают, что избирательная кампания в Беларуси проходит на фоне непрекращающихся репрессий, в атмосфере запугивания общества. В июне наблюдалось резкое
«Мы обеспокоены тем, что подход правительства к мирным протестующим и журналистам, пытающимся выполнить свою работу, становится все более насильственным и оскорбительным. Мы хотели бы вновь повторить, что ограничения прав человека, и особенно гражданских и политических прав, особенно серьезны, когда это совершается в преддверии выборов. В преддверии избирательной кампании мы настоятельно призываем правительство немедленно прекратить преследование мирных демонстрантов и других представителей гражданского общества, включая журналистов и блогеров», - говорится в совместном заявлении спецдокладчиков ООН.
ЕС и США также потребовали от властей Беларуси освободить задержанных и провести честные и справедливые выборы, евродепутат Михаэль Галер
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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 22 человек, что по количеству стало сопоставимо с ситуацией наиболее сложного кризиса с правами человека в Беларуси,...
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