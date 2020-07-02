Эксперты ООН и правозащитники шокированы репрессиями в Беларуси

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 22 человек, что по количеству стало сопоставимо с ситуацией наиболее сложного кризиса с правами человека в Беларуси, который пришелся на 2010-2011 годы.

Правозащитники отмечают нарастание репрессий в отношении гражданского общества, блогеров и кандидатов в президенты, журналистов, администраторов телеграм-каналов. По данным правозащитников лишенного аккредитации центра «Весна», с начала текущей избирательной кампании 125 человек получили в общей сложности 1 800 суток ареста по административным статьям, использованным в целях политического преследования. 246 человек получили штрафы общим размером почти в 190000 рублей. Правозащитникам известно как минимум о 680 случаях произвольных задержаний, произошедших в период с 6 мая по 1 июля.

После проведенных по всей стране акций солидарности министр внутренних дел Юрий Караев обвинил блогеров, в том числе и сотрудника аккредитованного в Беларуси офиса «Радыё Свабода», в организации и координации уличных акций протеста. После этого по стране прокатилась волна задержаний ряда известных блогеров в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 342 УК: Александра Кабанова, Владимира Цыгановича, Игоря Лосика, Сергея Петрухина и Владимира Неронского.

Эксперты ПЦ «Весна» отмечают, что избирательная кампания в Беларуси проходит на фоне непрекращающихся репрессий, в атмосфере запугивания общества. В июне наблюдалось резкое ухудшение обшей ситуации с правами человека в стране. Эксперты ООН 1 июля потребовали, чтобы Беларусь воздержалась от насилия против мирных демонстрантов в преддверии президентских выборов 9 августа. Они настоятельно призвали правительство отказаться от политики произвольных арестов, насилия и запугивания в отношении активистов гражданского общества. Ранее белорусские правозащитники просили ООН о вмешательстве и помощи.

«Мы обеспокоены тем, что подход правительства к мирным протестующим и журналистам, пытающимся выполнить свою работу, становится все более насильственным и оскорбительным. Мы хотели бы вновь повторить, что ограничения прав человека, и особенно гражданских и политических прав, особенно серьезны, когда это совершается в преддверии выборов. В преддверии избирательной кампании мы настоятельно призываем правительство немедленно прекратить преследование мирных демонстрантов и других представителей гражданского общества, включая журналистов и блогеров», - говорится в совместном заявлении спецдокладчиков ООН.