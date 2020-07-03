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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Главы государства и белорусского народа со всех уголков нашей планеты Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Главы государства и белорусского народа от зарубежных лидеров, иностранных политических и...

Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Главы государства и белорусского народа от зарубежных лидеров, иностранных политических и общественных деятелей, а также руководства интеграционных объединений. Одним словом, со всех уголков нашей планеты. В телеграммах - пожелания Беларуси успеха и процветания и благодарность нашей стране и ее лидеру за собственную миролюбивую политику и вклад в укрепление всеобщей безопасности.Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил традиционно дружественные отношения между странами, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия. А Президент Армении Армен Саркисян выразил уверенность, что двустороннее многоплановое сотрудничество будет и впредь успешно развиваться в двустороннем и многостороннем форматах.Высокую оценку достижениям Беларуси на пути развития и процветания, а также укрепления авторитета на международной арене дал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.Не остались в стороне и монаршие дворы - не только Европы, но и Азии, Ближнего Востока. Наилучшие пожелания шлют белорусам королева Великобритании Елизавета Вторая, король Швеции Карл ХVI Густав, король Нидерландов Виллем-Александр и император Японии Нарухито. Искренние поздравления направил Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.К поздравлениям присоединились и лидеры европейских стран. Они положительно характеризуют и диалог, который сейчас идет между Минском и Единой Европой. Доверительный уровень двусторонних отношений отметили и страны дальней дуги - ОАЭ, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Индии и Сингапура – с каждой из этих стран Беларусь связывают крепкая дружба и партнерские отношения.