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Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Главы государства и белорусского народа со всех уголков нашей планеты

03.07.2020 10:29 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Главы государства и белорусского народа от зарубежных лидеров, иностранных политических и общественных деятелей, а также руководства интеграционных объединений. Одним словом, со всех уголков нашей планеты. В телеграммах - пожелания Беларуси успеха и процветания и благодарность нашей стране и ее лидеру  за собственную миролюбивую политику и вклад в укрепление всеобщей безопасности.

Владимир Зеленский, Президент Украины: "В современном мире для наших государств, народы которых всегда исторически связывали тесные социально-культурные и экономические связи, особенно важными являются поддержка и укрепление добрососедских и партнерских отношений".

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отметил традиционно дружественные отношения между странами, основанные на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия. А Президент Армении Армен Саркисян выразил уверенность, что двустороннее многоплановое сотрудничество будет и впредь успешно развиваться в двустороннем и многостороннем форматах.

Высокую оценку достижениям Беларуси на пути развития и процветания, а также укрепления авторитета на международной арене дал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Главы государства и белорусского народа со всех уголков нашей планеты


Шавкат Мирзиёев, Президент Узбекистана: "Благодаря проводимой Вами всесторонне выверенной и дальновидной политике, Республика Беларусь достигла впечатляющих результатов в государственном строительстве, обновлении общества и модернизации экономики, последовательно укрепляя авторитет страны на международной арене".

Не остались в стороне и монаршие дворы - не только Европы, но и Азии, Ближнего Востока. Наилучшие пожелания шлют белорусам королева Великобритании Елизавета Вторая, король Швеции Карл ХVI  Густав, король Нидерландов Виллем-Александр и император Японии Нарухито. Искренние поздравления направил Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Главы государства и белорусского народа со всех уголков нашей планеты


Мун Чжэ Ин, Президент Республики Корея: "Надеюсь, что дружественные отношения и сотрудничество, совместно развиваемые усилиями двух наших стран, принесут богатые плоды. Ради достижения этой цели хотел бы продолжить тесное взаимодействие с Вами".

К поздравлениям присоединились и лидеры европейских стран. Они положительно характеризуют и диалог, который сейчас идет между Минском и Единой Европой. Доверительный уровень двусторонних отношений отметили и страны дальней дуги - ОАЭ, Ирана, Кубы, Венесуэлы, Индии и Сингапура – с каждой из этих стран Беларусь связывают крепкая дружба и партнерские отношения. 

 
 
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Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Главы государства и белорусского народа от зарубежных лидеров, иностранных политических и...
 
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