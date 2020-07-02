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Заслуженные и народные

550 кг героина: Изъята самая крупная партия наркотиков в истории суверенной Беларуси

Профессия - Родину защищать

Культурный код страны

Люди, которые формируют мнение

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так За достижения в профессии - государственные награды. Почетная и волнующая церемония во Дворце Независимости Красивое и богатое на эмоции мероприятие состоялось сегодня. В юбилейный победный год - накануне Дня нашей Независимости - Александр Лукашенко вручил...

Красивое и богатое на эмоции мероприятие состоялось сегодня. В юбилейный победный год - накануне Дня нашей Независимости - Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным людям. В почетном списке - представители разных профессий - те, кто своим трудом и усилиями ежедневно делают нашу страну лучше. За каждой наградой стоят большие достижения, личные победы - будь то на производстве, спортивном олимпе или в операционных. В списке награжденных было и немало людей в погонах. Они приумножают славу прошлых поколений, демонстрируют образцовое исполнение долга и личное мужество. О людях, которыми по праву гордится страна, сюжетПрезенты от глав государств, фотографии, выставки картин, оранжерея экзотических деревьев. Вот такой он - непротокольный Дворец Независимости. Во время экскурсий здесь расскажут интересные факты не только из мира политики, но и стройки статусного здания. Посетителям если не все, то можно многое. Например, сделать селфи на месте, где обычно сидит Глава государства, или подсмотреть, как подготовлен любой кабинет к совещанию или встрече зарубежных гостей. А женское любопытство - это вообще отдельный разговор.Секреты Зеленого зала, ручка Папы Римского и люстра, вошедшая в список самых больших осветительных приборов мира. Во Дворец Независимости, но не только на экскурсию, сегодня приглашены лучшие люди страны. Наша элита. Педагоги, врачи, плеяда деятелей культуры, искусства, люди в погонах, спортсмены. Вообще - повод втройне приятный и знаковый. В юбилейный год Великой Победы, прямо накануне Дня Независимости, вручают государственные награды. А вот экскурсия до стала приятным бонусом. Можно снять волнение и адаптироваться к непривычной атмосфере.В такой торжественный день Глава государства всегда лично вручает награды нашим талантливым людям. Кстати, заслуженные получили обновленные нагрудные знаки. Они стали больше, символично подчеркивают выдающиеся заслуги! Александр Лукашенко тепло поздравил всех с предстоящим праздником и высокими наградами.Новое время - новые угрозы! Эту операцию в 2020-м назовут самым крупным изъятием наркотиков в истории суверенной Беларуси. 550 килограммов героина.Игроки мирового наркорынка не часто рискуют крупными партиями, зная о жестком антинаркотическом законодательстве Беларуси. Но все же испытывают белорусский транзит на лояльность.Стратегом стал полковник Александр Высоцкий. Именно под его руководством проведена международная операция по изъятию крупной партии наркотиков! Защита Отечества в плане продовольственной безопасности вот уже 40 лет дело жизни Александра Лапотентова. На протяжении всего этого времени бессменный руководитель легендарного колхоза "Родина". Коллектив СПК уже был удостоен благодарности Президента.Пару лет назад вручить высокую награду Александр Лукашенко приехал лично."Родина" - хозяйство образцовое. Лучшие показатели - в районе и области. Развивают и социальную сферу. Отсюда условия для жизни и работы, не уступающие городу. Приличные зарплаты. Потому и больше половины сотрудников - молодые кадры.Нет надобности лишний раз рассказывать, какое внимание к АПК в стране в целом, да и к каждым трудолюбивым рукам. Опыт, инновационные подходы и хозяйское отношение к делу - так ведь можно сказать о качествах и заслугах каждого, чей лацкан пиджака или платье украшает награда.Художник Валерий Шкаруба, кстати, был первым, чья персональная выставка состоялась во Дворце Независимости. Вдохновение автору дает природа. По сюжету практически всегда поздняя осень или ранняя весна. Объездил множество уголков Беларуси, чтобы собрать воедино картину родной страны.И как в такой день без символического бокала шампанского? Взаимные поздравления, слова благодарности... И, тем не менее, сами заслуженные в кулуарах все же больше говорили о работе. Слово - медикам, которые особенно сейчас на первом плане.Светящиеся глаза, улыбки… Такие мероприятия дарят неимоверный прилив сил, настроение и вдохновение. Гордость не скрывал и Глава государства. Полковник Дубровский и философский Иван Карамазов, хотя мечтал о короле Лире. Виктор Васильев воплотил на киноэкране 115 ролей.Родился в России, но сумел стать ключевой фигурой белорусского кино. В индустрии (обладатель ордена Франциска Скорины) более 40 лет. Свыше 10 возглавляет Белорусский союз кинематографистов.У каждого своя сцена, свое поле деятельности. Глядя на этих людей, которые всегда на посту, мы точно знаем: нам есть на кого положиться. Новые герои и новые заслуги. Говорим о признании, но всегда с оглядкой и благодарностью в адрес тех, кто 75 лет назад создал предпосылки на пути к суверенной Беларуси.