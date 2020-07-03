Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лидеры полсотни стран уже поздравили белорусов и Главу государства с Днем Независимости Со всех уголков планеты продолжают поступать поздравления в адрес белорусов и Главы государства с главным национальным праздником – Днем Независимости. Свои...

Со всех уголков планеты продолжают поступать поздравления в адрес белорусов и Главы государства с главным национальным праздником – Днем Независимости. Свои наилучшие пожелания выразили мировые лидеры России, Китая, США, Индии, Казахстана, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов, Венесуэлы - уже полсотни стран.Огромные успехи в различных сферах государственного строительства и готовность к дальнейшему сотрудничеству на новом уровне выразил Председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении.Теплые пожелания в адрес белорусского народа и Главы государства приходят и от западных партнеров. Американский лидер Дональд Трамп отметил, что США остаются твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси. Вашингтон выразил надежду на укрепление нашего сотрудничества.Присоединяются к поздравлениям наши европейские партнеры. Стремление способствовать развитию торговли между нашими странами оценил Президент Франции Эммануэль Макрон. В своем послании хозяин Елисейского дворца обратил внимание на успех в развитии белорусско-французских отношений и подъем в сотрудничестве Беларуси с Евросоюзом, который, как отметил Макрон, хотелось бы наблюдать и в дальнейшем.