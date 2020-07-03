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Лидеры полсотни стран уже поздравили белорусов и Главу государства с Днем Независимости

03.07.2020 14:28 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Со всех уголков планеты продолжают поступать поздравления в адрес белорусов и Главы государства с главным национальным праздником – Днем Независимости. Свои наилучшие пожелания выразили мировые лидеры России, Китая, США, Индии, Казахстана, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов, Венесуэлы - уже полсотни стран.

Огромные успехи в различных сферах государственного строительства и готовность к дальнейшему сотрудничеству на новом уровне выразил Председатель КНР Си Цзиньпин в своем поздравлении.

Си Цзиньпин, Председатель КНР: "Китай и далее будет последовательно поддерживать выбранный Республикой Беларусь путь развития, оказывать посильную помощь в целях государственного строительства и экономического развития страны. Уделяю особое внимание развитию китайско-белорусских отношений, очень дорожу крепкой дружбой с вами".

Лидеры полсотни стран уже поздравили белорусов и Главу государства с Днем Независимости


Теплые пожелания в адрес белорусского народа и Главы государства приходят и от западных партнеров. Американский лидер Дональд Трамп отметил, что США остаются твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси. Вашингтон выразил надежду на укрепление нашего сотрудничества.

Дональд Трамп, Президент США: "США остаются твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси. Мы приветствуем развитие белорусско-американских отношений, включая возвращение послов, и надеемся на укрепление сотрудничества, в том числе в сфере экономики, примером чего стала историческая первая поставка американской сырой нефти в Беларусь в этом году. Мы надеемся на продолжение партнерства по этим вопросам на благо обеих наших стран". 

Присоединяются к поздравлениям наши европейские партнеры. Стремление способствовать развитию торговли между нашими странами оценил Президент Франции Эммануэль Макрон. В своем послании хозяин Елисейского дворца обратил внимание на успех в развитии белорусско-французских отношений и подъем в сотрудничестве Беларуси с Евросоюзом, который, как отметил Макрон, хотелось бы наблюдать и в дальнейшем.

Лидеры полсотни стран уже поздравили белорусов и Главу государства с Днем Независимости


Эммануэль Макрон, Президент Франции: "Наши партнерские отношения вносят существенный вклад в усиление региональной стабильности, а также являются важным фактором в укреплении суверенитета и независимости Беларуси".

 
 
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Со всех уголков планеты продолжают поступать поздравления в адрес белорусов и Главы государства с главным национальным праздником – Днем Независимости. Свои...
 
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Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Главы государства и белорусского народа со всех уголков нашей планеты
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