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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравления с Днем Независимости. Стремительное развитие в сотрудничестве с Европейским союзом отмечает целый ряд европейских лидеров Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента и белорусского народа от руководителей десятков государств: от стран Евросоюза и СНГ до...

Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента и белорусского народа от руководителей десятков государств: от стран Евросоюза и СНГ до наших африканских партнеров. Нас поздравляют авторитетные политические и общественные деятели. Стремительное развитие в сотрудничестве с Европейским союзом отмечает целый ряд европейских лидеров. Интенсивность развития белорусско-немецких отношений подчеркнул Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.Счастливого будущего белорусскому народу и наилучшие пожелания личного благополучия передал Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен.К поздравлениям присоединяются и руководители авторитетных международных организаций: ООН, Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, СНГ. Известные политики со всего мира и члены монарших семей. Наилучшие пожелания процветания и благополучия народу Беларуси передали король Швеции Карл XVI Густав и король Нидерландов Виллем-Александр. Теплые слова поздравлений направили правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, и наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайд аль-Нахайя. Процветания белорусскому народу пожелал император Японии Нарухито. Искренние слова поздравлений направила королева Великобритании Елизавета Вторая.Высокий уровень двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении и общих интересах отметил Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер в послании Президенту Беларуси выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества.