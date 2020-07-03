ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поздравления с Днем Независимости. Стремительное развитие в сотрудничестве с Европейским союзом отмечает целый ряд европейских лидеров

03.07.2020 13:44 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента и белорусского народа от руководителей десятков государств: от стран Евросоюза и СНГ до наших африканских партнеров. Нас поздравляют авторитетные политические и общественные деятели. Стремительное развитие в сотрудничестве с Европейским союзом отмечает целый ряд европейских лидеров. Интенсивность развития белорусско-немецких отношений подчеркнул Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Поздравления с Днем Независимости. Стремительное развитие в сотрудничестве с Европейским союзом отмечает целый ряд европейских лидеров


Счастливого будущего белорусскому народу и наилучшие пожелания личного благополучия передал Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен.

Поздравления с Днем Независимости. Стремительное развитие в сотрудничестве с Европейским союзом отмечает целый ряд европейских лидеров


К поздравлениям присоединяются и руководители авторитетных международных организаций: ООН, Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, СНГ. Известные политики со всего мира и члены монарших семей. Наилучшие пожелания процветания и благополучия народу Беларуси передали король Швеции Карл XVI Густав и король Нидерландов Виллем-Александр. Теплые слова поздравлений направили правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, и наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайд аль-Нахайя. Процветания белорусскому народу пожелал император Японии Нарухито. Искренние слова поздравлений направила королева Великобритании Елизавета Вторая.

Елизавета Вторая, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: "С большим удовольствием направляю Вам, Ваше Превосходительство, мои самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Беларусь и мои наилучшие пожелания белорусскому народу в это сложное для всех время".

Высокий уровень двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении и общих интересах отметил Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер в послании Президенту Беларуси выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества.

Поздравления с Днем Независимости. Стремительное развитие в сотрудничестве с Европейским союзом отмечает целый ряд европейских лидеров


Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции: "В ходе вашего визита в Турцию в апреле прошлого года нами достигнута договоренность о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. Я убежден, что сделанные в рамках этого шаги в краткосрочной перспективе дадут конкретные результаты". 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента и белорусского народа от руководителей десятков государств: от стран Евросоюза и СНГ до...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лидеры полсотни стран уже поздравили белорусов и Главу государства с Днем Независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика