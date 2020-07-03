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Поздравления с Днем Независимости. Стремительное развитие в сотрудничестве с Европейским союзом отмечает целый ряд европейских лидеров
03.07.2020 13:44 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПоздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента и белорусского народа от руководителей десятков государств: от стран Евросоюза и СНГ до наших африканских партнеров. Нас поздравляют авторитетные политические и общественные деятели. Стремительное развитие в сотрудничестве с Европейским союзом отмечает целый ряд европейских лидеров. Интенсивность развития белорусско-немецких отношений подчеркнул Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Счастливого будущего белорусскому народу и наилучшие пожелания личного благополучия передал Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен.
К поздравлениям присоединяются и руководители авторитетных международных организаций: ООН, Шанхайской организации сотрудничества, ОДКБ, СНГ. Известные политики со всего мира и члены монарших семей. Наилучшие пожелания процветания и благополучия народу Беларуси передали король Швеции Карл XVI Густав и король Нидерландов Виллем-Александр. Теплые слова поздравлений направили правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид аль-Мактум, и наследный принц Абу-Даби Мохаммед бин Зайд аль-Нахайя. Процветания белорусскому народу пожелал император Японии Нарухито. Искренние слова поздравлений направила королева Великобритании Елизавета Вторая.
Елизавета Вторая, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии: "С большим удовольствием направляю Вам, Ваше Превосходительство, мои самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Беларусь и мои наилучшие пожелания белорусскому народу в это сложное для всех время".
Высокий уровень двусторонних отношений, основанных на взаимном уважении и общих интересах отметил Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер в послании Президенту Беларуси выразил надежду на дальнейшее углубление сотрудничества.
Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Турции: "В ходе вашего визита в Турцию в апреле прошлого года нами достигнута договоренность о дальнейшем углублении нашего сотрудничества. Я убежден, что сделанные в рамках этого шаги в краткосрочной перспективе дадут конкретные результаты".
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Поздравления с Днем Независимости. Стремительное развитие в сотрудничестве с Европейским союзом отмечает целый ряд европейских лидеров
Поздравления с Днем Независимости продолжают поступать в адрес Президента и белорусского народа от руководителей десятков государств: от стран Евросоюза и СНГ до...
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