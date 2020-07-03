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Весь земной шар поздравляет белорусов национальным праздником - Днем Независимости
03.07.2020 15:38 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМировые лидеры: президенты и премьер-министры крупнейших держав, руководители авторитетных международных организаций, члены монарших семей. Просто известные политики. Европа, Азия, Африка, обе Америки. Весь земной шар – поздравляет белорусов и главУ нашего государства с главным национальным праздником - Днем Независимости!
Искренние пожелания здоровья и благополучия, прогресса и процветания передаёт Президент Индии Рам Натх Ковинд. Эту страну мы по праву можем называть стратегическим партнёром!
Рам Натх Ковинд, президент Индии: "Отношения между Индией и Беларусью традиционно являются теплыми и дружественными Ваш успешный визит в Индию в сентябре 2017-го года придал новый импульс развитию наших взаимо-выгодных связей. убежден, что наши двусторонние отношения в различных сферах будут и дальше укрепляться и развиваться".
Европейские лидеры неизменно выражают надежду на укрепление диалога между Беларусью и Европейским союзом. О дружбе и симпатии между белорусами и итальянцами говорится в поздравлении от Президента этой Южно-Европейской Республики Серджио Маттарелла.
Серджио Маттарелла, Президент Италии: "Связь, которая объединяет две страны, основывается на дружбе и симпатии между белорусами и итальянцами. это помогает отношениям между минском и римом оставаться крепкими и является стимулом для их дальнейшего углубления".
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Мировые лидеры: президенты и премьер-министры крупнейших держав, руководители авторитетных международных организаций, члены монарших семей. Просто известные...
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