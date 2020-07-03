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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Весь земной шар поздравляет белорусов национальным праздником - Днем Независимости Мировые лидеры: президенты и премьер-министры крупнейших держав, руководители авторитетных международных организаций, члены монарших семей. Просто известные...

Мировые лидеры: президенты и премьер-министры крупнейших держав, руководители авторитетных международных организаций, члены монарших семей. Просто известные политики. Европа, Азия, Африка, обе Америки. Весь земной шар – поздравляет белорусов и главУ нашего государства с главным национальным праздником - Днем Независимости!Искренние пожелания здоровья и благополучия, прогресса и процветания передаёт Президент Индии Рам Натх Ковинд. Эту страну мы по праву можем называть стратегическим партнёром!Европейские лидеры неизменно выражают надежду на укрепление диалога между Беларусью и Европейским союзом. О дружбе и симпатии между белорусами и итальянцами говорится в поздравлении от Президента этой Южно-Европейской Республики Серджио Маттарелла.