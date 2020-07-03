ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Весь земной шар поздравляет белорусов национальным праздником - Днем Независимости

03.07.2020 15:38 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Мировые лидеры:  президенты и премьер-министры крупнейших держав, руководители авторитетных международных организаций, члены монарших семей. Просто известные политики. Европа, Азия, Африка, обе Америки. Весь земной шар – поздравляет белорусов и главУ нашего государства с главным национальным праздником - Днем Независимости!
Искренние пожелания здоровья и благополучия, прогресса и процветания  передаёт Президент Индии  Рам Натх Ковинд. Эту страну мы по праву можем называть  стратегическим партнёром!

Весь земной шар поздравляет белорусов национальным праздником - Днем Независимости


Рам Натх Ковинд, президент Индии: "Отношения между Индией и Беларусью  традиционно являются теплыми и дружественными Ваш успешный визит в Индию в сентябре 2017-го года  придал новый импульс развитию наших взаимо-выгодных связей. убежден, что наши двусторонние отношения в различных сферах будут и дальше укрепляться и развиваться".

Европейские лидеры неизменно выражают надежду на укрепление диалога между Беларусью и Европейским союзом. О дружбе и симпатии между белорусами и итальянцами говорится в поздравлении от Президента этой Южно-Европейской Республики Серджио Маттарелла.

Весь земной шар поздравляет белорусов национальным праздником - Днем Независимости


Серджио Маттарелла, Президент Италии: "Связь, которая объединяет две страны, основывается на дружбе и симпатии между белорусами и итальянцами. это помогает отношениям между минском и римом оставаться крепкими и является стимулом для их дальнейшего углубления".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мировые лидеры:  президенты и премьер-министры крупнейших держав, руководители авторитетных международных организаций, члены монарших семей. Просто известные...
 
Новости дня
Новости политики
 
Поздравления с Днем Независимости. Стремительное развитие в сотрудничестве с Европейским союзом отмечает целый ряд европейских лидеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

02.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
03.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика