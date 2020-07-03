Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наилучшие пожелания и поздравления в адрес белорусов и Главы государства выразили мировые лидеры Со всех уголков планеты продолжают поступать поздравления в адрес белорусов и Главы государства с Днем Независимости. Свои наилучшие пожелания выразили мировые...

Со всех уголков планеты продолжают поступать поздравления в адрес белорусов и Главы государства с Днем Независимости. Свои наилучшие пожелания выразили мировые лидеры: главы России, Китая, Индии, Казахстана, Великобритании, Франции, Швейцарии, Австрии, Италии, Японии, Южной и Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы, Судана, Объединенных Арабских Эмиратов и США.Американский лидер отметил, что Вашингтон остается твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси. Дональд Трамп выразил надежду на укрепление нашего сотрудничества.Важность укрепления партнерских отношений с Беларусью подчеркивают в своих поздравлениях европейские лидеры. Ведь это вносит существенный вклад в усиление общей региональной стабильности. Пожелания мира и благополучия Беларуси и ее народу направил Президент Латвии Эгилс Левитс.Укрепление казахстанско-белорусских отношений, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства, отметил в своем поздравлении лидеру Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Крепкого здоровья и новых достижений, мира и процветания пожелал нашему Главе государства и белорусскому народу и Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.