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Наилучшие пожелания и поздравления в адрес белорусов и Главы государства выразили мировые лидеры
03.07.2020 16:46 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTСо всех уголков планеты продолжают поступать поздравления в адрес белорусов и Главы государства с Днем Независимости. Свои наилучшие пожелания выразили мировые лидеры: главы России, Китая, Индии, Казахстана, Великобритании, Франции, Швейцарии, Австрии, Италии, Японии, Южной и Северной Кореи, Венесуэлы, Кубы, Судана, Объединенных Арабских Эмиратов и США.
Американский лидер отметил, что Вашингтон остается твердым сторонником независимости и суверенитета Беларуси. Дональд Трамп выразил надежду на укрепление нашего сотрудничества.
Важность укрепления партнерских отношений с Беларусью подчеркивают в своих поздравлениях европейские лидеры. Ведь это вносит существенный вклад в усиление общей региональной стабильности. Пожелания мира и благополучия Беларуси и ее народу направил Президент Латвии Эгилс Левитс.
Эгилс Левитс Президент Латвии: "Латвия и Беларусь развили дружественные, конструктивные и взаимовыгодные отношения. Я убежден, что после снятия ограничений, связанных с глобальной пандемией, сотрудничество между нашими странами станет еще сильнее и продолжится политический диалог на высшем уровне".
Укрепление казахстанско-белорусских отношений, которые поступательно развиваются в духе стратегического партнерства, отметил в своем поздравлении лидеру Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Крепкого здоровья и новых достижений, мира и процветания пожелал нашему Главе государства и белорусскому народу и Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Нурсултан Назарбаев, первый Президент Казахстана: "Уверен, что отношения стратегического партнерства Казахстана и Беларуси, основанные на исторически сложившихся дружественных связях, будут и далее способствовать успешному сотрудничеству на благо народов двух стран".
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Со всех уголков планеты продолжают поступать поздравления в адрес белорусов и Главы государства с Днем Независимости. Свои наилучшие пожелания выразили мировые...
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