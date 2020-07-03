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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так К поздравлениям с нашим главным государственным праздником присоединяется Азербайджан За 27 лет дипломатических отношений между нашими государствами сформированы крепкие традиции двусторонних связей: открытость, доверие, дружба и взаимовыручка....

За 27 лет дипломатических отношений между нашими государствами сформированы крепкие традиции двусторонних связей: открытость, доверие, дружба и взаимовыручка. Мы активно сотрудничаем в рамках производственной кооперации, совместные проекты в областях науки и технологий, а также инвестиционное сотрудничество. Академиями наук Беларуси и Азербайджана успешно выполнено более 30 совместных научно-технических проектов. Список направлений можно продолжать, но более основательно, вместе с поздравлениями, о них расскажет премьер-министр Азербайджана Али Асадов.