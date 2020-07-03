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К поздравлениям с нашим главным государственным праздником присоединяется Азербайджан
03.07.2020 16:46 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЗа 27 лет дипломатических отношений между нашими государствами сформированы крепкие традиции двусторонних связей: открытость, доверие, дружба и взаимовыручка. Мы активно сотрудничаем в рамках производственной кооперации, совместные проекты в областях науки и технологий, а также инвестиционное сотрудничество. Академиями наук Беларуси и Азербайджана успешно выполнено более 30 совместных научно-технических проектов. Список направлений можно продолжать, но более основательно, вместе с поздравлениями, о них расскажет премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Али Идаят оглы Асадов, премьер-министр Азербайджана: "От имени нашего народа и правительства Азербайджанской Республики сердечно поздравляю весь белорусский народ с Днем Независимости. Беларусь сегодня отмечает свой главный государственный праздник, знаменующий собой освобождение страны от фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. Пользуясь случаем, хочу также передать поздравления с 75-летием Победы и пожелать всем ветеранам и труженикам тыла крепкого здоровья и долголетия. Азербайджан и Беларусь связывают традиционно тесные отношения дружбы, сотрудничества и взаимоподдержки. У нас хорошие подвижки в торгово-экономической сфере, совместные проекты, совместные производства, сотрудничество в сфере безопасности. Реализуется ряд проектов в области промышленности и в военно-технической сфере.
В заключение хочу еще раз поздравить руководство и весь народ Беларуси с Днем Независимости и пожелать всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!".
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За 27 лет дипломатических отношений между нашими государствами сформированы крепкие традиции двусторонних связей: открытость, доверие, дружба и взаимовыручка....
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