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Продолжают поступать поздравления от лидеров планеты в адрес Президента и народа Беларуси

03.07.2020 17:00 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

В главный праздник нашей страны наилучшие пожелания и уверения в крепкой дружбе  направили официальному Минску  руководители России, Китая, США, Великобритании, Австрии, Венгрии, Сербии, Армении, Украины, Азербайджана, Египта, Ирана, Монголии, Пакистана, Сингапура и более полусотни глав других государств.

Федеральный Президент Швейцарии подтвердила приверженность своей страны развитию дружественных отношений с Беларусью. Сегодня две страны неуклонно укрепляют контакты, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве и взаимоуважении.

Продолжают поступать поздравления от лидеров планеты в адрес Президента и народа Беларуси


Симонетта Соммаруга, федеральный Президент Швейцарии: "Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление отношений с Беларусью в последующие годы. Недавнее открытие посольства нашей страны в Минске стало значимым шагом в отношениях между двумя государствами, подтвердило их доверительный характер".

Король Бахрейна  пожелал нашей стране и ее народу дальнейшего прогресса и процветания. Он отметил, что сотрудничество с Беларусью  развивается успешно и у этого партнерства  сохраняется огромный потенциал.

Хамад Бен Иса аль-Халифа, король Бахрейна: "Я счастлив по случаю празднования Дня Независимости вашей дружественной страны  направить вам от себя лично и от лица народа Королевства Бахрейн  искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника".

 
Теги: Минск
 
 
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В главный праздник нашей страны наилучшие пожелания и уверения в крепкой дружбе  направили официальному Минску  руководители России, Китая, США, Великобритании,...
 
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