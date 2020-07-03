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Продолжают поступать поздравления от лидеров планеты в адрес Президента и народа Беларуси
03.07.2020 17:00 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ главный праздник нашей страны наилучшие пожелания и уверения в крепкой дружбе направили официальному Минску руководители России, Китая, США, Великобритании, Австрии, Венгрии, Сербии, Армении, Украины, Азербайджана, Египта, Ирана, Монголии, Пакистана, Сингапура и более полусотни глав других государств.
Федеральный Президент Швейцарии подтвердила приверженность своей страны развитию дружественных отношений с Беларусью. Сегодня две страны неуклонно укрепляют контакты, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве и взаимоуважении.
Симонетта Соммаруга, федеральный Президент Швейцарии: "Мы рассчитываем на дальнейшее укрепление отношений с Беларусью в последующие годы. Недавнее открытие посольства нашей страны в Минске стало значимым шагом в отношениях между двумя государствами, подтвердило их доверительный характер".
Король Бахрейна пожелал нашей стране и ее народу дальнейшего прогресса и процветания. Он отметил, что сотрудничество с Беларусью развивается успешно и у этого партнерства сохраняется огромный потенциал.
Хамад Бен Иса аль-Халифа, король Бахрейна: "Я счастлив по случаю празднования Дня Независимости вашей дружественной страны направить вам от себя лично и от лица народа Королевства Бахрейн искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника".
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В главный праздник нашей страны наилучшие пожелания и уверения в крепкой дружбе направили официальному Минску руководители России, Китая, США, Великобритании,...
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