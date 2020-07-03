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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Продолжают поступать поздравления от лидеров планеты в адрес Президента и народа Беларуси В главный праздник нашей страны наилучшие пожелания и уверения в крепкой дружбе направили официальному Минску руководители России, Китая, США, Великобритании,...

В главный праздник нашей страны наилучшие пожелания и уверения в крепкой дружбе направили официальному Минску руководители России, Китая, США, Великобритании, Австрии, Венгрии, Сербии, Армении, Украины, Азербайджана, Египта, Ирана, Монголии, Пакистана, Сингапура и более полусотни глав других государств.Федеральный Президент Швейцарии подтвердила приверженность своей страны развитию дружественных отношений с Беларусью. Сегодня две страны неуклонно укрепляют контакты, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве и взаимоуважении.Король Бахрейна пожелал нашей стране и ее народу дальнейшего прогресса и процветания. Он отметил, что сотрудничество с Беларусью развивается успешно и у этого партнерства сохраняется огромный потенциал.