Лис - Белорусам надо гордиться достигнутым за годы независимости

Источник материала: Виртуальный Брест

Белорусам надо гордиться достигнутым за годы независимости страны. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, передает корреспондент БЕЛТА.





Губернатор обратил внимание на тот факт, что в мероприятиях, посвященных Дню Независимости, приняли участие представители всех дипломатических миссий, аккредитованных в областном центре, - генеральных, почетных консульств. "Это говорит о том, что авторитет нашей страны в Европе и мире значим. Страна ведь не просто так признается, а за определенные заслуги. И эти заслуги очевидны: за годы суверенитета мы смогли достичь хороших результатов. За это время создано государство - со своей Конституцией, символами, армией. Развивается экономика, есть достижения в социальной сфере. Последние три года наша область является лучшей в аграрной сфере - это тоже очень важно и этим надо гордиться", - подчеркнул Анатолий Лис.

Он отметил, что этот день знаменателен для всех жителей страны. "Символично, что именно день освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков стал по итогам референдума Днем Республики, Днем Независимости. И это правильно, так как наша страна понесла самые большие потери. Нет такой семьи в Беларуси, которая бы не потеряла родных и близких в той войне. Поэтому мы приходим к памятникам, отдаем дань уважения погибшим за наше мирное сегодня", - сказал руководитель области.

Мероприятия по случаю Дня Независимости в областном центре начались с возложения венков и цветов на площади Свободы и в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". После церемонии у Вечного огня мемориала состоялось открытие экспозиции "Оборона Восточного форта", посвященной самому мощному очагу сопротивления в Брестской крепости в июне 1941 года. Все участники мероприятия смогли побывать в семи залах нового музея, ознакомиться с экспозицией.

Многолюдно сегодня не только в крепости. В городском парке проходят концерты, организована выставка техники и вооружения воинских частей Брестского гарнизона. Кульминацией празднования станет большой вечерний концерт и республиканская акция "Споем гимн вместе", которые состоятся на площадке "Звезда" у входа в мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой". А в 23.00 небо над крепостью озарит праздничный салют.