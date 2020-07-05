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Поздравление Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро
05.07.2020 10:00 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTПрезидент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с Днем Независимости.
"Возвышенное настроение, чувства достоинства и гордости, пробуждаемые этим национальным праздником, помогают венесуэльцам справляться с многочисленными вызовами, сохраняя единство и оберегая суверенитет своего государства", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко выразил убеждение, что Венесуэла успешно преодолеет все трудности, с которыми столкнулась в последнее время, и подтвердил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, направленного на процветание обеих стран и рост благополучия их народов.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с Днем...
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