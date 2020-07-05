ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поздравление Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро

05.07.2020 10:00 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с Днем Независимости.

"Возвышенное настроение, чувства достоинства и гордости, пробуждаемые этим национальным праздником, помогают венесуэльцам справляться с многочисленными вызовами, сохраняя единство и оберегая суверенитет своего государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко выразил убеждение, что Венесуэла успешно преодолеет все трудности, с которыми столкнулась в последнее время, и подтвердил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, направленного на процветание обеих стран и рост благополучия их народов.  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с Днем...
 
Новости дня
Новости политики
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики
  • Поздравление Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро 10:00, БT
  • Все новости

Свежие газеты

04.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кировец

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика