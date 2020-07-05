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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поздравление Президенту Венесуэлы Николасу Мадуро Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с Днем...

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с Днем Независимости.- говорится в поздравлении.Александр Лукашенко выразил убеждение, что Венесуэла успешно преодолеет все трудности, с которыми столкнулась в последнее время, и подтвердил готовность к дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, направленного на процветание обеих стран и рост благополучия их народов.