Литовцы считают Беларусь и РФ наиболее недружественными странами

Число граждан Литвы, которые не считают Беларусь дружественной страной, растет. Еще одно государство, вызывающее у литовцев отрицательные эмоции - Россия.

Как сообщает Delfi со ссылкой на отчет Eastern Europe Studies Center, за последние четыре года процент жителей Литвы, рассматривающих Беларусь в качестве дружественного государства, снизился с 55% до 44%, а процент считающих нашу страну недружественной вырос с 28% до 36%.

Причиной столь серьезного изменения мнения респондентов авторы называют АЭС, которую строит Беларусь: 54% опрошенных литовцев считают, что она представляет угрозу для Литвы.

Вместе с тем Беларусь пока не рассматривается литовцами как наиболее недружественное государство: это место прочно занимает Россия, которую таковым назвали 68% опрошенных. Лишь 13% респондентов назвали РФ дружественной страной.

Наиболее дружественными для литовцев являются Латвия (91% опрошенных), Германия (87%), Эстония (85%), Швеция (84%) и Украина (81%).

Опрос проводился с 22 апреля по 6 мая, в нем приняло участие 1012 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Напомним, что в Вильнюсе надеются добиться от белорусских властей переноса даты запуска БелАЭС, причем действия Литвы будут активизированы, так как на станцию уже завезли ядерное топливо.

Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июня заявил , что Беларусь столкнулась с «абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ».