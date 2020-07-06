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Литовцы считают Беларусь и РФ наиболее недружественными странами
06.07.2020 15:02 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Число граждан Литвы, которые не считают Беларусь дружественной страной, растет. Еще одно государство, вызывающее у литовцев отрицательные эмоции - Россия.
Как сообщает
Причиной столь серьезного изменения мнения респондентов авторы называют АЭС, которую строит Беларусь: 54% опрошенных литовцев считают, что она представляет угрозу для Литвы.
Вместе с тем Беларусь пока не рассматривается литовцами как наиболее недружественное государство: это место прочно занимает Россия, которую таковым назвали 68% опрошенных. Лишь 13% респондентов назвали РФ дружественной страной.
Наиболее дружественными для литовцев являются Латвия (91% опрошенных), Германия (87%), Эстония (85%), Швеция (84%) и Украина (81%).
Опрос проводился с 22 апреля по 6 мая, в нем приняло участие 1012 человек в возрасте от 18 до 75 лет.
Напомним, что в Вильнюсе
Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июня
Президент Литвы Гитанас Науседа ранее
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Число граждан Литвы, которые не считают Беларусь дружественной страной, растет. Еще одно государство, вызывающее у литовцев отрицательные эмоции - Россия.
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