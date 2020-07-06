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Литовцы считают Беларусь и РФ наиболее недружественными странами

06.07.2020 15:02 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Число граждан Литвы, которые не считают Беларусь дружественной страной, растет. Еще одно государство, вызывающее у литовцев отрицательные эмоции  - Россия.

Как сообщает Delfi со ссылкой на отчет Eastern Europe Studies Center, за последние четыре года процент жителей Литвы, рассматривающих Беларусь в качестве дружественного государства, снизился с 55% до 44%, а процент считающих нашу страну недружественной вырос с 28% до 36%.

Причиной столь серьезного изменения мнения респондентов авторы называют АЭС, которую строит Беларусь: 54% опрошенных литовцев считают, что она представляет угрозу для Литвы.

Вместе с тем Беларусь пока не рассматривается литовцами как наиболее недружественное государство: это место прочно занимает Россия, которую таковым назвали 68% опрошенных. Лишь 13% респондентов назвали РФ дружественной страной.

Наиболее дружественными для литовцев являются Латвия (91% опрошенных), Германия (87%), Эстония (85%), Швеция (84%) и Украина (81%).

Опрос проводился с 22 апреля по 6 мая, в нем приняло участие 1012 человек в возрасте от 18 до 75 лет.

Напомним, что в Вильнюсе надеются добиться от белорусских властей переноса даты запуска БелАЭС, причем действия Литвы будут активизированы, так как на станцию уже завезли ядерное топливо. 

Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июня заявил, что Беларусь столкнулась с «абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ».

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявлял, что будет добиваться от своих европейских коллег реакции на строительство белоруской атомной станции. Президент Литвы полагает, что она опасна для всего Европейского Союза. 

 
 
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Число граждан Литвы, которые не считают Беларусь дружественной страной, растет. Еще одно государство, вызывающее у литовцев отрицательные эмоции  - Россия.
 
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