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Наилучшие пожелания официальному Минску направили короли и королевы, президенты и премьер-министры

03.07.2020 19:34 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

По случаю главного праздника нашей страны наилучшие пожелания и уверения в крепкой дружбе направили официальному Минску короли и королевы, президенты и премьер-министры - руководители тех держав, с которыми у нашей страны установились партнерские отношения, основанные на полном равноправии и взаимном уважении. 
Свои поздравления Беларуси передали Генеральный секретарь ООН, Папа Римский, лидеры России, Китая, США, Индии, Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Узбекистана, Германии, Великобритании, Швейцарии, Японии и Монголии, Южной и Северной Кореи, десятков других стран.

Президент Таджикистана подчеркивает, что для его страны Беларусь остается одним из главных партнеров в Европе и СНГ. Эмомали Рахмон отметил: для укрепления дружбы и процветания двух государств сделано немало, но предстоит сделать гораздо больше.
Президент Венгрии отмечает, что особый вклад в развитие наших взаимоотношений внес обмен визитами на высоком уровне. Это привнесло в межгосударственные контакты дополнительную теплоту и доверительность.
Президент Пакистана отметил, что отношения между нашими государствами, основанные на взаимном уважении, понимании и крепком сотрудничестве, носят тесный и сердечный характер. Контакты остаются чрезвычайно разносторонними, и это гарантирует их долговременность.

Ариф Алви, Президент Пакистана: "Мне доставляет огромное удовольствие тот факт, что в двусторонних отношениях наблюдается впечатляющее развитие и диверсифицированность практически во всех областях сотрудничества".

 
Теги: Минск
 
 
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По случаю главного праздника нашей страны наилучшие пожелания и уверения в крепкой дружбе направили официальному Минску короли и королевы, президенты и...
 
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