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Состоялся телефонный разговор А. Лукашенко и Н. Назарбаева

06.07.2020 15:52 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня состоялся телефонный разговор Главы государства с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Александр Лукашенко тепло поздравил Назарбаева с 80-летием, а также с успешным преодолением недавней болезни

В целом в разговоре речь шла о развитии белорусско-казахстанского сотрудничества и взаимодействии в формате ЕАЭС. Договорились встретиться в ближайшее удобное время.
Александр Лукашенко пригласил Назарбаева, который также является почетным председателем Высшего Евразийского экономического совета, на саммит интеграционного объединения, который пройдет в октябре в Минске

Обсудили во время беседы и общую ситуацию в Беларуси и Казахстане 

Нурсултан Назарбаев передал наилучшие пожелания белорусскому народу и выразил поддержку руководству страны. Глава государства адресовал приветствие Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся телефонный разговор Главы государства с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Александр Лукашенко тепло поздравил...
 
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