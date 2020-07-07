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Президент: Надо обеспечить равномерное развитие страны

07.07.2020 12:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Надо обеспечить равномерное развитие страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом города Минска. Мероприятие проходит в комплексе на проспекте Победителей. Там собралось около 1000 участников. Это  высшие должностные лица, депутаты, руководители предприятий, управленцы, от которых зависит развитие столицы, создание в Минске комфортной среды для жизни.

Город является основным узлом, соединяющим крупные транспортные коридоры, политическую, экономическую и культурную сферы в Беларуси. Как отметил сегодня Александр Лукашенко, в первые годы его президентства порядок начали наводить именно со столицы и только впоследствии в стране обратили взгляд на регионы. Сейчас речь идет в том числе о развитии так называемых неперспективных деревень и хуторов. Президент призвал, чтобы и жители городов стремились приобрести себе участок земли за городом.

Ранее подобные встречи с активами прошли в Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областях. Кроме того, недавно Александр Лукашенко встречался в Минске с педагогическим активом страны

 
Теги: Минск
 
 
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Надо обеспечить равномерное развитие страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с активом города Минска. Мероприятие...
 
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