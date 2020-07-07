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Разговор о главном и актуальном. Президент встречается с активом Минска

08.07.2020 12:06 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

На мероприятие в комплексе на проспекте Победителей собралось около 1000 участников. Это  высшие должностные лица, депутаты, руководители предприятий, управленцы, от которых зависит развитие столицы, создание комфортной среды для жизни. Конечно, Минск  - это лицо страны, центр, который объединяет политику, экономику, культуру, науку в единую систему. Так и вся страна должна быть единым целым, в том числе это касается и уровня жизни.

Медицинский факт

Высказался Глава государства и по поводу эпидемиологической ситуации в стране. Ведь именно  столичный  мегаполис был самой проблемной точкой. Тем не менее, медицинская система сработала, а главное - удалось не допустить паники среди людей и снизить риски для экономики.


Экономика будущего

Разговор о главном и актуальном. Президент встречается с активом Минска


Кстати, именно в экономике в такое непростое время жизненно необходимо быть на шаг впереди других. Яркий пример - строительство АЭС, которое вытягивает на новый уровень сразу комплекс смежных отраслей. В первую очередь,  выгодное и экологичное производство электромобилей.

Президент о борьбе с коррупцией

А вот явным сдерживающим для роста экономики фактором остается коррупция. В нашей стране борьба с этим злом ведется открыто и прозрачно, не глядя на должности и погоны. За нарушение закона все люди отвечают в равной степени, и эта практика будет продолжена. 

Разговор о главном и актуальном. Президент встречается с активом Минска


Такие встречи с активом уже стали хорошей традицией. Это возможность не только узнать из первых уст о главных событиях в стране и мире, но и задать вопросы. Ранее подобные встречи с активами прошли в Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областях. Кроме того, недавно Александр Лукашенко встречался в Минске с педагогическим активом страны.
 
Теги: Минск
 
 
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На мероприятие в комплексе на проспекте Победителей собралось около 1000 участников. Это  высшие должностные лица, депутаты, руководители предприятий, управленцы,...
 
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