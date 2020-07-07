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Разговор о главном и актуальном. Президент встречается с активом Минска
08.07.2020 12:06 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTНа мероприятие в комплексе на проспекте Победителей собралось около 1000 участников. Это высшие должностные лица, депутаты, руководители предприятий, управленцы, от которых зависит развитие столицы, создание комфортной среды для жизни. Конечно, Минск - это лицо страны, центр, который объединяет политику, экономику, культуру, науку в единую систему. Так и вся страна должна быть единым целым, в том числе это касается и уровня жизни.
Медицинский фактВысказался Глава государства и по поводу эпидемиологической ситуации в стране. Ведь именно столичный мегаполис был самой проблемной точкой. Тем не менее, медицинская система сработала, а главное - удалось не допустить паники среди людей и снизить риски для экономики.
Экономика будущего
Кстати, именно в экономике в такое непростое время жизненно необходимо быть на шаг впереди других. Яркий пример - строительство АЭС, которое вытягивает на новый уровень сразу комплекс смежных отраслей. В первую очередь, выгодное и экологичное производство электромобилей.
Президент о борьбе с коррупциейА вот явным сдерживающим для роста экономики фактором остается коррупция. В нашей стране борьба с этим злом ведется открыто и прозрачно, не глядя на должности и погоны. За нарушение закона все люди отвечают в равной степени, и эта практика будет продолжена.
Такие встречи с активом уже стали хорошей традицией. Это возможность не только узнать из первых уст о главных событиях в стране и мире, но и задать вопросы. Ранее подобные встречи с активами прошли в
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На мероприятие в комплексе на проспекте Победителей собралось около 1000 участников. Это высшие должностные лица, депутаты, руководители предприятий, управленцы,...
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