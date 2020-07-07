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Госпрограмма инновационного развития Беларуси до 2020 года дополнена несколькими проектами

07.07.2020 22:12 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Соответствующий указ подписал Глава государства. Документом скорректирован перечень проектов по созданию производств, имеющих определяющее значение для страны. 8 проектов включают: выпуск автомобильных компонентов нового поколения, производство керамических изделий, современные технологии в легкой и пищевой промышленности, деревообработке, а также строительство корпуса для создания центра гибридной кардиохирургии.
 
 
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Соответствующий указ подписал Глава государства. Документом скорректирован перечень проектов по созданию производств, имеющих определяющее значение для страны....
 
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