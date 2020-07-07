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Назначены новые уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях

07.07.2020 22:26 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Кадровые решения. Сегодня назначены новые уполномоченные представители Главы государства в регионах. Соответствующее распоряжение подписано Александром Лукашенко. 

Первый заместитель премьер-министра Николай Снопков будет представлять Президента в Гомельской области. В Гродненском регионе миссия возложена на заместителя премьер-министра Александра Субботина. 

Рокировки и в руководстве Вооруженных сил. На должность начальника главного разведывательного управления - заместителя начальника Генерального штаба назначен генерал-майор Руслан Косыгин. Управление территориальной обороны возглавит полковник Андрей Матиевич.

 
 
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Кадровые решения. Сегодня назначены новые уполномоченные представители Главы государства в регионах. Соответствующее распоряжение подписано Александром...
 
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