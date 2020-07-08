ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Поздравление народному артисту России Константину Райкину

08.07.2020 09:18 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Константина Райкина с юбилеем.

"За годы активной и плодотворной работы вами создано множество художественных образов, неизменно привлекающих искренностью и жизнелюбием, - говорится в поздравлении. - Своим ярким талантом, запоминающимися характерными ролями в кино и на театральной сцене вы по праву заслужили всенародную любовь".

Александр Лукашенко пожелал Константину Райкину долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия. "Пусть ваше многогранное творчество и впредь дарит публике радость и вдохновение, способствует укреплению культурных связей между нашими народами", - подчеркнул Глава государства.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Константина Райкина с юбилеем. "За годы активной и плодотворной работы вами создано...
 
Новости дня
Новости политики
 
Назначены новые уполномоченные представители Президента в Гомельской и Гродненской областях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Mlife
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика