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Павлу Северинцу присудили еще 15 суток ареста

08.07.2020 16:53 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Политик и активист Павел Северинец получил еще 15 суток ареста, уже пятый административный арест подряд. Суммарно за решеткой политик проведет 105 суток.

Восьмого июля в суде Советского района Минска судья Вера Головкова присудила очередные 15 суток Павлу Северинцу. Суд проходил через Skype, сообщают правозащитники «Весны». Отметим, что Северинца присудили 15 суток за призывы к участии в акции протеста возле Комаровского рынка, а за участие в самой акции Северинец уже отсидел.

Павел Северинец находится за решеткой уже месяц, его 7 июня задержали около дома люди в штатском. У него остаются еще 30 суток ареста, которые ему присудили за акции протеста против интеграции с РФ.

18 июня Северинец, который 10 дней провел в карцере ИВС, сообщил на суде, что порезал себе руки в знак протеста против нечеловеческих условий содержания.

 
Теги: Минск
 
 
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Политик и активист Павел Северинец получил еще 15 суток ареста, уже пятый административный арест подряд. Суммарно за решеткой политик проведет 105 суток.
 
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