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Павлу Северинцу присудили еще 15 суток ареста
08.07.2020 16:53 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Политик и активист Павел Северинец получил еще 15 суток ареста, уже пятый административный арест подряд. Суммарно за решеткой политик проведет 105 суток.
Восьмого июля в суде Советского района Минска судья Вера Головкова присудила очередные 15 суток Павлу Северинцу. Суд проходил через Skype, сообщают правозащитники «Весны». Отметим, что Северинца присудили 15 суток за призывы к участии в акции протеста возле Комаровского рынка, а за участие в самой акции Северинец уже отсидел.
Павел Северинец находится за решеткой уже месяц, его 7 июня
18 июня Северинец, который 10 дней провел в карцере ИВС,
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Политик и активист Павел Северинец получил еще 15 суток ареста, уже пятый административный арест подряд. Суммарно за решеткой политик проведет 105 суток.
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