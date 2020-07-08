Павлу Северинцу присудили еще 15 суток ареста

Политик и активист Павел Северинец получил еще 15 суток ареста, уже пятый административный арест подряд. Суммарно за решеткой политик проведет 105 суток.

Восьмого июля в суде Советского района Минска судья Вера Головкова присудила очередные 15 суток Павлу Северинцу. Суд проходил через Skype, сообщают правозащитники «Весны». Отметим, что Северинца присудили 15 суток за призывы к участии в акции протеста возле Комаровского рынка, а за участие в самой акции Северинец уже отсидел.

Павел Северинец находится за решеткой уже месяц, его 7 июня задержали около дома люди в штатском. У него остаются еще 30 суток ареста, которые ему присудили за акции протеста против интеграции с РФ.