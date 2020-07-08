С чего начинаются революции, как готовятся и кто за ними стоит?

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Джин Шарп, который в 90-м году создал свой институт и издал методичку, она не называлась цветных революций, она называлась «О борьбе за демократические права», о том, как нужно свергать режимы. И самые главные 198 методов, которые он тогда еще без интернета систематизировал, давали результат, что страна полностью переходит под внешний контроль интервентов. И он же говорил основной мессендж, что не главное свергнуть диктатора, главное создать институты гражданского общества, которые потом эту власть удержат. И конечно кому они её передадут? Тем фондам, которые финансировали эту революцию.

Цветные революции в действительности они полностью отличаются от революций, социалистических революций, классовых революций. Они воспринимаются как некий бизнес-проект, ориентированный на то, чтобы сменить непосредственно власть в том или ином государстве. Заказчиками таких цветных революций или политтехнологических решений, как правило/, являются крупные корпорации, ориентированные на захват тех или иных активов или природных ресурсов в той или иной стране.

Рецепт революции

укрепить в угнетенном населении решимость, уверенность в себе и способность к сопротивлению;

укрепить независимые социальные группы и институты угнетенного народа;

создать мощное внутреннее сопротивление;

подготовить разумный стратегический план и умело претворить его в жизнь.

Да, первый майдан был организован точно по рецептам Шарпа. Аналогично тому, как это было сделано в Югославии и Грузии. Мы говорили, предупреждали об этом, но это был не в коня корм: руководство всегда считает, что с ними этого не случится. Но видите – случилось! И, прежде всего, потому, что их запугивали тем, что они станут изгоями в западном сообществе, если применят силу. Это сыграло злую шутку: они все равно стали изгоями, но при этом лишились денег, власти и всего-всего.

Атрибуты протестов

Революции готовятся в социальных сетях

Охват аудитории именно точечный сейчас просто сумасшедший. То люди вы представляете, происходит событие и 15 миллионов человек в Москве узнают это. И уже другой вопрос, как они это узнают, с какой подачей. С этим нужно работать, потому что сегментация информации идет сумасшедшая. Сейчас фейсбук, инстаграм, все остальные знают о каждом человеке намного больше, чем иногда сам человек. Благодаря различным программам они полностью составляют его политический и психологический портрет и, следовательно, нужный посыл каждому человеку они найдут. И в этом проблема.

Они будут дальше делать акцент на ряд инструментов, которые сейчас доступны каждому. И социальные медиа

сейчас для этого подходят идеально. Телеграм-каналы, которых создано сотни, по нашим подсчетам порядка 500 каналов, которые сейчас работают по московским протестам. Это показывает, что существует центральная сила, которая их координирует, которая прописывает методы работы и разгоняет конечно информацию, потому что видно про многим мессенджам, что они готовятся с центра, а потом разбрасываются и моделируются уже группами и модераторами этих групп.

Не было ещё «цветной революции» чтобы не лежали трупы на улицах

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С чего начинаются революции, как готовятся и кто за ними стоит? За последние двадцать лет в мире произошло больше революций, чем за весь век двадцатый: тюльпановая, оранжевая, революция роз или достоинства – у этих событий...

За последние двадцать лет в мире произошло больше революций, чем за весь век двадцатый: тюльпановая, оранжевая, революция роз или достоинства – у этих событий разные координаты, но общая суть, технологии и методы.О цветных революциях поговорим сегодня в программе "". С чего они начинаются, как готовятся и кто за ними стоит? Как раздуваются мировые пожары, сколько стоит управляемый хаос и как запрограммировать общество? Если увидите параллели – не удивляйтесь. Но выводы делать – естественно, только вам. Итак, обо всем по порядку.Джин Шарп - человек, который прописал универсальный код революции, своеобразную библию переворотов нового времени.Суть его работы довольно проста: переход от диктатуры к демократии ненасильственным способом. А в качестве ориентиров – почти две сотни способов свержения политического строя. Мелким шрифтом и почти без картинок. Но яркие краски протестов будут потом.Антон Давидченко, координатор агентства социального инжиниринга:Цветные революции – технология, которую американские политтехнологи начали активно использовать в начале нулевых. Первым полигоном стала Югославия, за ней Грузия, два раза Украина и Кыргызстан. Кстати, именно при помощи этих же алгоритмов раскачивалось общество у нас в 2010 году и в России – в 2012-ом.Реальная система с реальными методическими указаниями. Так называют работу Шарпа. Это как инструкция к бытовой технике. Включил, использовал, очистил и работает дальше. Те или иные практики порой повторяются под копирку, как и люди, которые уже получили опыт подобных действий в других странах мира. В свое время, например, сербские активисты приезжали в Киргизию и Украину делиться опытом проведения цветных переворотов.Символ цветных революций – сжатый кулак – он тоже, в принципе, общий. Мол, у нас у всех враг один – диктатура, тирания и общее сопротивление. Заразить народ правильной эмоцией и настроить на нужную волну – одно из условий успеха. Накрученные со всех сторон люди отключают критическое мышление и поддаются настроениям толпы.Согласно статистике, в год предпринимается более десяти попыток организовать цветную революцию. К счастью, большинство из них не проходят. Ведь та же арабская весна в 2011 году показала – от перемен добра не ждите. Сирия, Египет, Ливия – эти страны по факту до сих пор в огне. Жили хорошо, но по ту сторону океана кому-то было неспокойно. Как итог – жертвы, разрушенные города и постоянно тлеющие гражданские войны.Евангелиста цветных революций Джина Шарпа – описывали примерно так: настолько талантлив, что может устроить восстание на кладбище и организовать в монастыре кружок атеистов. Намекают, что в кончине Советского Союза есть и доля его вины. На закате Союза он читал лекции в Академии наук СССР, и там было огромное количество слушателей из Прибалтики.Говорят, «Балтийский путь» придумал именно Шарп — в живую цепь, которая протянулась от Таллина до Вильнюса, выстроились 2 миллиона человек. Такая PR-манифестация сыграла огромную роль: она объединила самих прибалтов, деморализовала их противников, а весь мир убедила в том, что «маленькие свободолюбивые нации рвутся на волю из тюрьмы народов».Алексей Авдонин, аналитик БИСИ:Живые цепи в методичке Шарпа описаны сухо. Организовать непросто, но эффект того стоит. И вот уже 2012-ый год. Москва. Прибалтийский успех пытаются повторить в России. Крепкие рукопожатия оппозиции должны замкнуть садовое кольцо в один большой круг.CССР был для Шарпа скорее лабораторией, где он производил эксперименты. Поставить «цветные революции» на конвейер получилось только в XXI столетии. Считается, что Югославия стала первым полным и оглушительным успехом Шарпа. В 2000-м в Белграде впервые взяли ингредиенты и технологию, а получили заранее спрогнозированный результат.Чтобы свергнуть диктатуру с минимальными жертвами, нужно выполнить четыре первоочередные задачи:Так как он действовал? Первым делом создавалась туземная молодежная организация с названием коротким, как выстрел - «Отпор», «Кмара», «Пора», «Оборона», «Зубр»... Обязательным символом революции выбирался тот самый кулак. С одной стороны, это влекло PR-издержки, ведь все понимают — тут явно замешаны Шарп, Сорос и ЦРУ. С другой стороны, у универсального символа есть гарантия результата. Это как на фасаде буква «M»известного бренда – все знают, что там можно купить знакомый всем бургер. Ну, а дальше один за другим использовать методы якобы «ненасильственного сопротивления». Шарп скрупулезно составил подробный список, в котором таких методов было 198. Книгу перевели более чем на 30 языков.Вот лишь некоторые выдержки из методички Шарпа. Автор советует использовать:В ненасильственной методичке Шарпа есть много всего интересного. Например, пункт номер 158 – самоотдача во власть стихии. Переводя на понятный язык - самосожжение или утопление. Непременно перед объективами телекамер. Ну, или хотя бы смартфона.В декабре 2010-го житель Туниса Мохаммед Гуазизи поджег себя у мэрии города в знак протеста против нищеты и произвола полиции. Так началась жасминовая революция. Снова красивое название и весьма колоритные кадры.В 2004-ом впервые неспокойно стало на майдане в украинской столице. Палатки, трибуны и много оранжевых флагов – цвета предвыборной кампании Виктора Ющенко, который в результате повторного голосования все же стал Президентом.Михаил Погребинский, политтехнолог и политаналитик (Украина):Спустя всего 10 лет центр украинской столицы превратился в настоящее поле боевых действий. Но когда журналисты спросили уже пожилого Шарпа - мол, как же так и где же здесь мирный протест – Шарп уверял, что за этими событиями он уже не следил. А книга, что называется, ушла в народ. И уже работает сама по себе.Идеологи Майдана по методичке прошлись внимательно. Вот пункт 24 – факельное шествие. Или пункт 22 – раздевание в знак протеста. Его еще до Майдана взяли на вооружение активистки Femen.Палаточные городки – это 123-ий пункт – «Бойкот законодательной власти». Круглосуточные митинги отмечены в п. 177 – «Бесконечное произнесение речей». Были и концерты эстрадных исполнителей на баррикадах, и информационная кампания в поддержку оппозиции в глобальных СМИ, и подключение к пропаганде Майдана мировых знаменитостей. Все как Шарп прописал.Обязательным атрибутом протестов является хрупкая девушка: она украсит цветком шлем или щит полицейского. Конечно, сцена должна быть снята в десятках ракурсов фотографами агентств. Необходим также субтильный юноша. Под щелчки фотографов, он упадет на одно колено перед цепью спецназовцев и протянет к ним табличку с надписью «Freedom»: слово может быть другим, главное — чтобы оно было на английском. Обязательным является бросок на полицейские щиты: когда толпа схлынет, на асфальте должен остаться манифестант.Чего Шарп не предусмотрел в своей методичке – так это возможности Интернета. Библию переворотов готовил в 70-х - соцсетей и коммуникаторов тогда еще не было. О существовании фейсбука и предположить не могли. Но последователи труд мастера быстро дополнили современными технологиями.Антон Давидченко, координатор агентства социального инжиниринга:По мнению экспертов, цветная революция сегодня готовится в соцсетях и в соцсетях протекает: ее участники выходят оффлайн только для того, чтобы забрать власть. В интернете создается мир, параллельный реальному: там добро и зло, черное и белое, враг и друг четко определены, все понятно - не спутаешь. Никаких сложностей быть не должно, чтобы борец за свободу знал — куда бросать коктейль Молотова и кого бить арматурой, если понадобится.Антон Давидченко, координатор агентства социального инжиниринга:Отдельные телеграм-каналы, которые ориентированы на белорусскую аудиторию, - откуда ведутся судить не беремся – здесь тоже могут быть варианты, и не скрывают приверженности к тем самым методам американского политолога. Вот, например, из последнего. Телеграм-канал, в названии которого – про диалог Беларуси и России - делает перепост еще одного ресурса и открыто призывает: кто не знаком с методичкой Шарпа – прочтите ее внимательно. Вот вам и файл – можно легко скачать. Ведь большинство методов цитата «мы уже используем или будем использовать». То есть все то, что вы читали выше.Вот такие методы, вот такие примеры,и вот такие последствия. Задуматься есть над чем. А пока политологи отмечают, что спадать цветные революции не будут, а будут лишь трансформироваться. То есть методичка Шарпа останется актуальной. Вот только от ненасильственного в ней – как показывает практика, остается только название. Надеюсь, теперь и вам это будет понятно.Видео