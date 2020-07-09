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В Европарламенте обсуждают Беларусь: репрессии должны быть прекращены

09.07.2020 14:28 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На пленарной сессии Европарламента 9 июля был рассмотрен, в том числе, белорусский вопрос. Докладчик Европарламента по ситуации в Беларуси Петрас Ауштравичюс заявил, что сегодня в Беларуси происходят систематическая и повторяющаяся имитация избирательного процесса.

Ауштравичюс отметил, что нынешний политический режим Беларуси застрял в прошлом и игнорирует желание людей к переменам, в стране происходят массовые аресты, подавляются мирные протесты, участники которых, а также простые прохожие, избиваются и похищаются сотрудниками КГБ. 

«Белорусский режим вернулся во времена узников совести», - отметил докладчик, подчеркнув, что сегодня в тюрьмах сидят политические оппоненты Александра Лукашенко: Виктор Бабарико, Сергей Тихановский, активист Павел Северинец и политик Николай Статкевич, который был признан узником совести после ареста в 2011 году.

Ауштравичюс подчеркнул, что институты ЕС должны выработать комплексную стратегию по Беларуси, которая должна базироваться на европейских перспективах для страны, уважении принципов суверенитета, прозрачных и честных выборах, плюралистическом обществе и поддержке граждан страны.

«Евросоюз должен вынести урок из слишком рано отмененных в 2017 году санкций» , -  заявил Ауштравичюс, добавив в конце выступления: «Жыве Беларусь!».

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пленарного заседания отметил, что Беларусь должна прекратить репрессии в отношении оппозиции и препятствование работе журналистов в преддверие выборов. Он отметил, что ЕС призывает власти Беларуси соблюдать права человека и освободить всех политических заключенных. Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь также потребовал прекращения репрессий.

Напомним, ранее правозащитники сообщали, что число политзаключенных в Беларуси выросло до 22 человек, что по количеству стало сопоставимо с ситуацией наиболее сложного кризиса с правами человека в Беларуси, который пришелся на 2010-2011 годы. Правозащитники отмечают нарастание репрессий в отношении гражданского общества, блогеров и кандидатов в президенты, журналистов, администраторов телеграм-каналов. 

Эксперты ООН 1 июля потребовали, чтобы Беларусь воздержалась от насилия против мирных демонстрантов в преддверии президентских выборов 9 августа. ЕС и США также потребовали от властей Беларуси освободить задержанных и провести честные и справедливые выборы, евродепутат Михаэль Галер заявил, что если Лукашенко не освободит своих политических оппонентов и не проведет честные выборы, Европа моет вернуться к санкциям в отношении Беларуси. 29 июня международная правозащитная организация Amnesty International распространила заявление о признании новых белорусских политзаключенных узниками совести.

 
 
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На пленарной сессии Европарламента 9 июля был рассмотрен, в том числе, белорусский вопрос.
 
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