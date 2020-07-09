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В Европарламенте обсуждают Беларусь: репрессии должны быть прекращены
09.07.2020 14:28 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
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Ауштравичюс отметил, что нынешний политический режим Беларуси застрял в прошлом и игнорирует желание людей к переменам, в стране происходят массовые аресты, подавляются мирные протесты, участники которых, а также простые прохожие, избиваются и похищаются сотрудниками КГБ.
«Белорусский режим вернулся во времена узников совести», - отметил докладчик, подчеркнув, что сегодня в тюрьмах сидят политические оппоненты Александра Лукашенко:
Ауштравичюс подчеркнул, что институты ЕС должны выработать комплексную стратегию по Беларуси, которая должна базироваться на европейских перспективах для страны, уважении принципов суверенитета, прозрачных и честных выборах, плюралистическом обществе и поддержке граждан страны.
«Евросоюз должен вынести урок из слишком рано отмененных в 2017 году санкций» , - заявил Ауштравичюс, добавив в конце выступления: «Жыве Беларусь!».
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пленарного заседания отметил, что Беларусь должна прекратить репрессии в отношении оппозиции и препятствование работе журналистов в преддверие выборов. Он отметил, что ЕС призывает власти Беларуси соблюдать права человека и освободить всех политических заключенных. Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь также потребовал прекращения репрессий.
Напомним, ранее правозащитники
Эксперты ООН 1 июля потребовали, чтобы Беларусь воздержалась от насилия против мирных демонстрантов в преддверии президентских выборов 9 августа. ЕС и США также потребовали от властей Беларуси освободить задержанных и провести честные и справедливые выборы, евродепутат Михаэль Галер
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На пленарной сессии Европарламента 9 июля был рассмотрен, в том числе, белорусский вопрос.
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