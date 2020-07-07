От борьбы с коррупцией до использования электромобилей. Развитие Минска Президент обсудил с активом столицы

Источник материала: БT

Парки и зеленую зону Минска подрезать не будем. Это достояние людей

А вообще, Минск должен стать образцом по всем фронтам. И при этом сохранить свои нынешние границы. Два миллиона жителей - потолок населенности столицы. При нынешнем укладе города справляться с наплывом новых жителей становится неимоверно сложно. Москва практически рядом, говорит Президент. Но хотим ли мы точно таких масштабов и схожих проблем? Одним словом, столица должна оставаться в рамках кольца. И ни шагу больше!В помощь Минску - города-спутники. Их актуальности и сегодня никто не умаляет. Опорные точки минской агломерации будут развивать. В том числе разгружая столицу производственными площадками. Пятилетка - такие сроки. И при этом не стоит думать, что кто-то сорвет куш на массовом строительстве жилья. Цены будут под контролем. Своим трестам - зеленый свет. А вообще, предложено даже вернуться к пятилетнему генплану, чтобы каждый житель видел, что ждет столицу.