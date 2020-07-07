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От борьбы с коррупцией до использования электромобилей. Развитие Минска Президент обсудил с активом столицы
08.07.2020 12:06 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTОт глобальных вопросов развития белорусской столицы до вполне частных решений на благо жителей самого большого города страны. О судьбе Минска сегодня говорили на
Минск стал очередным местом встречи для тех, кто на передовой столичной жизни. Это повод обсудить все болевые точки развития - от работы реального сектора, инвестиционной активности до благоустройства города и важнейших социальных проектов. Размах белорусской столицы априори предполагает, что планов у города меньше не становится, как и сложностей в решении задач. И мэрии необходимо оперативно реагировать на вызовы современной жизни, чтобы обеспечить Минску своевременное развитие и обновление. Ведь именно по нему судят о стране в целом. Все подробности - у Ольги Анищенко.
Четверть белорусской экономики, более двух миллионов жителей, крупнейший экономический и промышленный центр страны, без малого десятая часть прямых инвестиций - все это узнаваемый имидж белорусской столицы. И тут уж статус обязывает!
Визитная карточка страныВ череде главных встреч Президента в региональном разрезе диалога со столицей ждали все же особенно. Внимание к Минску и без того основательное. Это и визитная карточка страны, и эталон развития. Эдакий столичный стандарт, который, по своей сути, призван задавать высокую планку. Но сам факт, что это мегаполис, - еще и серьезный вызов. Как обустроить большой город? Как сделать его удобным, зеленым, экологичным, наконец, безбарьерным? Все это повод обсудить, где стоит задать движение развитию столицы.
Сегодня приоритеты расставят даже не для сотен - тысячи управленцев. Это и есть столичная команда, которой предстоит все это воплощать, - от мэра до руководителя предприятия средней руки. Участники не спорят: многое создано, но сколько еще впереди. Но главное, уверен столичный мэр, не только слышать потребности людей, но и брать на карандаш.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома: "Все наши приемы по личным вопросам, обращения, они анализируются. И в результате мы строим новые объекты, ремонтируем объекты, дороги и так далее и тому подобное. Город развивается по запросам людей на сегодняшний день".
Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы г. Минска: "За прошедшие годы сделан огромный скачок в нашем здравоохранении. Т. е. развитие получила материально-техническая база. Практически нет операций, которые не выполнялись бы в нашей стране, в частности в городе Минске".
Павел Топузидис, бизнесмен: "Технология, инструменты, люди, умения - у нас есть. На мой взгляд, давайте потихонечку начинать изменять! Я не говорю, что отношение к работе плохое, но тем не менее... Изменять отношение к работе нам нужно в лучшую сторону - и тогда будет хорошо".
Константин Конойко, директор УП Светоприбор": "Минск по отношению к тому, что раньше был и на сегодняшний день - это, будем так говорить, небо и земля. Это современный европейский город".
Начало года, несмотря на все но, у Минска задалось, рапортует градоначальник. Ключевые показатели - по ним судят о развитии - столица выполнила. Тут вам и валовые региональные доходы, и инвестиции, и строительство - явных провалов не было. В городе самая низкая безработица - лишь 0,1 %. А каждый четвертый бюджетный рубль идет на заботу о здоровье.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома: "За пять месяцев текущего года, валовой региональный продукт составил 14 млрд рублей, или 27,9 % валового внутреннего продукта республики. Лидером является сфера услуг, в то же время сфера материального производства для нас остается также в приоритете".
Реалии и сложности большого города у Президента на виду едва ли не каждый день. Все же столичный график работы превалирует. Чем дышит столица, Александр Лукашенко знает точно. Минску всегда уделяли внимания больше других. Порой в ущерб глубинке. А вот ее бы теперь подтянуть поближе к уровню столичной жизни. Равномерное развитие - первое, о чем скажет сегодня Президент.
Как преобразилась столица за последние десятилетия, стоит ли говорить. Хотя, если помните, еще два с половиной десятка лет назад голова болела не о том, как сделать Минск лучше. Забастовки на центральных площадках, спад производства, мизерные зарплаты, инфляция, беспорядки, разгул криминала. Вот таким был главный город - с пустыми полками, очередями за продуктами и талонами. Впору ли тогда было думать о развитии инфраструктуры или комфортной среде для жизни? Не до красоты было.
Теперь столица разительно другая. Минск активно застраивается. И этот размах разнонаправленный - от спортивных сооружений до аэропорта, аквапарка, бизнес-площадок. Теперь у города и новый облик, и крепкое промышленное плечо. Сегодня столице доверяют не только важнейшие национальные, но и международные события.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Многое сделано в Минске. Привели его в порядок. Вы помните, что творилось в столице в первой половине 90-х. Заводы еле-еле телепались, гроши люди получали, выживали, как могли, а подавляющее большинство наших людей зарплаты не имели вообще. Серые схемы поставки комплектующих, сбыта продукции, работники без зарплат, а разного рода жулье набивало карманы. Естественно, люди таким положением вещей были недовольны, но и пользовались этим многие любители половить рыбу в мутной воде. Подбивали на беспорядки под политическими лозунгами. Поэтому всякое брожение, бурление начиналось именно с города-героя Минска. Тысячные митинги на улицах собирали. Я это хорошо помню. Проспект Независимости, тогда еще Скорины, перекрывали. С милицией стычки, переворачивали автомобили. Тогдашнее руководство республики не могло с ними справиться, погружая государство в еще больший хаос.
Лошица, Уручье, Красный Бор. На этих местах мы построили самые продвинутые и современные микрорайоны
Вы помните наш стадион "Динамо" - национальная гордость. Что там творилось, я не буду напоминать. А Чижовка нынешняя? Кто коренной минчанин, тот помнит, это уже имя нарицательное было. Этим названием детей пугали тогда. Считалось, и во многом не без оснований, что в этом районе сплошное пьянство, криминал. Зайти туда страшно было. Ну а нынешняя Чижовка - вы ее видите, можете сравнить. То же самое Лошица, Уручье, Красный Бор. На этих местах мы построили самые продвинутые и современные микрорайоны. Мы провели II Европейские игры. Для нас это было важно. Это был прорыв. Если хотите, дипломатический прорыв в так называемый цивилизованный мир нашей страны. Это важнейший вопрос, а во-вторых, мы очень сильно подтянули Минск. Мы построили новые спортивные объекты. Кто-то критически к этому относится: надо или не надо. Я считаю, что все, что мы тогда создали, останется нашим детям".
Сегодня Минск является образцовым городом для проведения разного рода спортивных и культурных мероприятий.
Столичная медицинаС долей гордости и без доли критики Президент, конечно, не пропустит столичную медицину. Мол, едут из сотни стран. Вот вам и уровень. Да и с пандемией Минск, похоже, справился. А ведь где, как не здесь, и проблем было куда больше. А это главный маркер: раз есть результат - значит, движение было верным.
Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в здравоохранении помогала нам в таком густонаселенном и открытом городе преодолеть эти проблемы. Я с Натальей Ивановной только что переговорил, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились.
Минск в эпидпериод был самым проблемным. Потому что население 2 млн, перемещение огромное. Учитывая, что мы границы не закрывали, население в квартиры не загоняли, мы это с вами преодолели. И дай бог, чтобы дальше потихоньку. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно".
Особая ставка города в ближайшие годы - на удобное транспортное сообщение. Разгрузить столицу поможет третья линия метро - строители торопятся. Несколько лет - и Минск с аэропортом свяжет электричка. Но не инфраструктурой единой. Столице нужен зеленый транспорт. На пятилетку - важнейший ориентир.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я требую от правительства и горожан переходить на электромобили, одна из основных задач, которую мы решим в будущей пятилетке, - это переход на электромобили. Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем от Германии, которая четко поставила сроки ликвидации автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, убрать их из городов, если мы отстанем, то будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и по крайней мере ни в коем случае не отстать".
А в целом время, конечно, требует новой технологичности, цифровой революции для реального сектора, медицины, образования. Не только в Минске, но именно здесь тот кластер, который фонтанирует ІТ-разработками. Время ускориться, уверен Президент, тем более белорусская Кремниевая долина уже не та, что даже пять лет назад.
"Цифру" надо быстрее внедрять в экономике, социальной сфере. Мы же IT-страну решили построить
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Минск объективно задает тон по многим современным направлениям. Например, создан и работает Парк высоких технологий, который за прошлый год обеспечил экспорт услуг более чем в $2,5 млрд. В нем работают свыше 800 компаний-резидентов, в которых трудятся несколько десятков тысяч человек. А это все минчане, которые кормят свои семьи и, как вы знаете, кормят неплохо. Но "цифру" надо быстрее внедрять у нас в экономике, социальной сфере. Мы же IT-страну решили построить. И где это делать прежде всего, как не в Минске? Новые информационные технологии - это умный город, услуги, общественная безопасность. Без этого город остановится в развитии. При этом непреложное требование: все должно быть удобным и комфортным для людей".
Внимание, конечно, и реальному сектору. Столица - это с десяток крупнейших предприятий, чья история - это история суверенной страны. Президент скажет: не продали и не пожалели! Да и впредь контроль за госсобственностью будет на уровне. То ли дело бизнес... Либеральная линия в последние годы даже немного расслабила частника. Пандемия показала: многие не на себя надеялись, а на бюджетную помощь. Но сегодня предстоит шевелиться каждому независимо от формы собственности. Время такое! А главное - вести бизнес чистыми руками. И это требование к каждому из участников встречи.
Как можно терпеть, когда обворовывают в школах и детских садах детей
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Я понимаю, что происходит в стране, и понимаю, что у многих вызвало недовольство то, что на нары за последние 3-5 лет пришлось отправить немало минчан. Но поверьте, на этих людях клейма ставить негде. Как можно терпеть, когда обворовывают в школах и детских садах детей, когда занимаются поборами, собирают какие-то деньги для себя. Ну, у Топузидиса воруйте, пойдите к нему украдите. Но зачем вы у детей воруете? И все стонут и плачут.
Так я говорю всем: если вы думаете, а мы же не бедные здесь в этом зале собрались, мы же у власти почти все: а вот пойдут эти реформы, будет свобода демократии (альтернативщики много об этом говорят), мы будем обязательно богатыми. Вот приватизируем всю государственную собственность и дзесьцi кавалачак нам дастанецца. Не достанется, не рассчитывайте на это, потому что коррупция - это ржавчина, которая разъедает не только экономику, разъедает общество, весь уклад, которым мы живем, который мы создали.
Ну, а вообще, я не хочу вас в этом плане убеждать. Все в мире оценили Беларусь как страну с самой низкой в мире коррупцией, все. И к нам пришли сюда. Из России возвращаются, бросают бизнес, идут к нам, потому что нам не надо платить мзду, для того чтобы сюда прийти, а еще к кому-то в кабинет зайти. Если кто-то хочет иначе, я не ваш Президент и вы не голосуйте за меня.
Еще раз подчеркиваю: коррупция - это ржавчина, это унижение человека. И я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину, как наши соседи".
А вообще, Минск должен стать образцом по всем фронтам. И при этом сохранить свои нынешние границы. Два миллиона жителей - потолок населенности столицы. При нынешнем укладе города справляться с наплывом новых жителей становится неимоверно сложно. Москва практически рядом, говорит Президент. Но хотим ли мы точно таких масштабов и схожих проблем? Одним словом, столица должна оставаться в рамках кольца. И ни шагу больше!
Парки и зеленую зону Минска подрезать не будем. Это достояние людей
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Нам ни в коем случае нельзя допустить перенаселения Минска. Ко мне часто приходят (я очень жестко контролирую вопрос земель сельхозназначения). Минск должен остаться внутри первой кольцевой дороги. И не думайте, что я дам согласие на перенаселение зеленых зон. Если кто-то думает, что мы парки и зеленую зону начнем подрезать и там что-то строить, этого не будет. Это достояние людей".
В помощь Минску - города-спутники. Их актуальности и сегодня никто не умаляет. Опорные точки минской агломерации будут развивать. В том числе разгружая столицу производственными площадками. Пятилетка - такие сроки. И при этом не стоит думать, что кто-то сорвет куш на массовом строительстве жилья. Цены будут под контролем. Своим трестам - зеленый свет. А вообще, предложено даже вернуться к пятилетнему генплану, чтобы каждый житель видел, что ждет столицу.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Будем усиливать и строительство арендного жилья. Мы попробовали, эти дома построили как малосемейки. Я зашел, посмотрел, вспоминая свою молодость (двое детей - вчетвером жили на девяти квадратных метрах), а там двухкомнатная квартира в Боровлянах. И построили мгновенно. Прекрасные дома. Сколько у нас молодых людей без квартир сегодня - море. Поэтому арендное жилье будем строить. Ну, а кто хочет построить себе дополнительные квартиры, то здесь ограничений нет. Стройте, платите столько, сколько вы хотите, и стройте. Нам надо обеспечить прежде всего людей, которые не имеют жилья".
Одним словом, город Президент озадачил. Но ведь, по большому счету, ни в одной из сфер не нужно начинать с нуля. Лишь просчитать развитие столицы. Да и в целом не время для кардинальной перестройки. Базис-то хороший. Нужна лишь точечная надстройка.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "У нас большие задачи, которые мы должны решить. Реформа - это то будем совершенствовать, углублять и расширять, что мы умеем делать. Мы очень многое создаем, отраслей создаем тех, которых у нас не было. Ну, это единичные экземпляры. Потому что для этого надо очень много денег и у нас нет этого опыта. Надо учиться заново! Поэтому реформы и еще раз реформы! Но как совершенствование того, что у нас есть. Будь то образование, здравоохранение, промышленность или сельское хозяйство".
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сегодня на этой встрече в очередной раз мы услышали о том, какие вопросы есть в развитии города. О том, какие задачи сегодня нужно решать и первостепенно для того, чтобы Минск развивался и функционировал - самое главное! Очень эффективно. Эффективно - значит комфортно для тех людей, которые живут в этом городе".
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Я считаю, самое главное в стране - это консолидация. И эти встречи позволяют узнать позицию Президента по всем вопросам, как Главы государства. Понять, как нам двигаться дальше. И самое главное - консолидироваться. Потому что несмотря на разные взгляды, несмотря на то, что все мы можем по-разному относиться к чему-то... Мы все белорусы, нам всем жить вместе, и мы должны четко понимать: никто кроме нас о Беларуси не позаботится. Только мы сами! Только вместе! Только так мы сможем пробиться вперед!".
Но, пожалуй, главное, на что следует ориентироваться управленцам всех уровней, - это обратная связь с людьми. Но видеть потребности - это лишь старт, полдела. На финише должны быть решения на результат. Впрочем, именно в этом вся соль таких встреч. Не просто информация к размышлению, а принятие оперативных решений.
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От борьбы с коррупцией до использования электромобилей. Развитие Минска Президент обсудил с активом столицы
От глобальных вопросов развития белорусской столицы до вполне частных решений на благо жителей самого большого города страны. О судьбе Минска сегодня говорили на...
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