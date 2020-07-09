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Развитие медиапространства при наличии альтернативных точек зрения. Встреча Президента с представителями СМИ Беларуси

09.07.2020 15:54 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждает сегодня Президент Беларуси на встрече с представителями крупнейших средств массовой информации.

Во Дворце Независимости собрались журналисты, редакторы, эксперты и руководители медиаизданий: всего около 250 человек

От их работы зависит, насколько качественно и непредвзято будет преподноситься информация о событиях в стране и за ее пределами. Обращаясь к журналистам, Александр Лукашенко сделал особый акцент на том, что отдельные массмедиа выдвигают конспирологические теории относительно мероприятий, прошедших ранее с его участием в областях и Минске. Эта встреча должна разъяснить вопросы, касающиеся как внутренней, так и внешней повестки дня.

Развитие медиапространства при наличии альтернативных точек зрения. Встреча Президента с представителями СМИ Беларуси


Участников встречи Президент призвал к откровенному разговору

До начала наша съемочная группа успела пообщаться во Дворце Независимости с некоторыми участниками мероприятия. В частности, с белорусскими чиновниками, отвечающими за работу и развитие массмедиа страны. Один из актуальных вопросов – распространение информации на таких площадках, как интернет.

Министерство информации: Должны быть представлены разные точки зрения


Все подробности общения Главы государства с представителями СМИ - в наших следующих выпусках.

 
Теги: Минск
 
 
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Работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждает сегодня Президент Беларуси на встрече с представителями...
 
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