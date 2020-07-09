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Президент провел встречу с представителями крупнейших СМИ Беларуси
09.07.2020 17:46 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTТекущая работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждали сегодня во Дворце Независимости.
Все подробности общения Главы государства с представителями СМИ -
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Текущая работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Президент...
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