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Президент провел встречу с представителями крупнейших СМИ Беларуси

09.07.2020 17:46 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Текущая работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждали сегодня во Дворце Независимости.
  
Президент провел встречу с представителями крупнейших СМИ Беларуси


Президент встретился с представителями крупнейших средств массовой информации - журналистами, редакторами, экспертами и руководителями медиаизданий. Александр Лукашенко призвал к откровенному разговору и отдельно опроверг конспирологические теории относительно мероприятий, прошедших накануне с его участием в областях и Минске.

Все подробности общения Главы государства с представителями СМИ - в наших следующих выпусках.
 
Теги: Минск
 
 
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Текущая работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждали сегодня во Дворце Независимости.    Президент...
 
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