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В. Макей поблагодарил посла ОАЭ за укрепление отношений, с послом Латвии обсудил перспективы сотрудничества

09.07.2020 17:46 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Благодарность за плодотворную работу

Сегодня Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом Мангушем аль-Тенейджи по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Глава МИД отметил высокий уровень двустороннего взаимодействия Беларуси и ОАЭ, активный политический диалог, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.

Перспективы сотрудничества Беларуси и Латвии обсудили в МИД

Еще одна встреча Владимира Макея состоялась с послом Латвии. Стороны обсудили актуальное состояние и дальнейшее развитие белорусско-латвийского сотрудничества, график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

 
 
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Благодарность за плодотворную работу Сегодня Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом Мангушем...
 
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