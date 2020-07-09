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В. Макей поблагодарил посла ОАЭ за укрепление отношений, с послом Латвии обсудил перспективы сотрудничества
09.07.2020 17:46 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Благодарность за плодотворную работуСегодня Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом Мангушем аль-Тенейджи по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Глава МИД отметил высокий уровень двустороннего взаимодействия Беларуси и ОАЭ, активный политический диалог, перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран.
Перспективы сотрудничества Беларуси и Латвии обсудили в МИДЕще одна встреча Владимира Макея состоялась с послом Латвии. Стороны обсудили актуальное состояние и дальнейшее развитие белорусско-латвийского сотрудничества, график двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.
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В. Макей поблагодарил посла ОАЭ за укрепление отношений, с послом Латвии обсудил перспективы сотрудничества
Благодарность за плодотворную работу Сегодня Владимир Макей провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Объединенных Арабских Эмиратов Ахмедом Мангушем...
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