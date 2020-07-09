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Ещё один участник встречи Лукашенко со СМИ раскрыл "секретную" информацию. Удалит?

09.07.2020 21:00 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов» Андрей Кривошеев в Фейсбуке поделился впечатлениями о встрече Президента с представителями крупнейших СМИ и опубликовал документ, который до этого получал только Первый. Гриф "СЕКРЕТНО" снят!

Ещё один участник встречи Лукашенко со СМИ раскрыл "секретную" информацию. Удалит?

Сегодня была возможность откровенно сказать Президенту о наболевшем. Актуальная общественно-политическая социология, как «приводной ремень» и политологии, и политической журналистики. Неправильно когда политической дискуссией в нашей стране управляет «на коленке и разными карандашами» заполненный опросник НИСЭПИ. Или выписанный (списанный) из Москвы политтехнолог для ЯМЫ креативит около цифры 3. Нам нужно своё реальное зеркало общественных настроений. Нам нужны свои «треки» и «тренды», если хотим претендовать на статус суверенных.

Реакция Президента №1: Мы не ввязываемся в войну социологий, паблисити могут выдохнуть. Пусть дальше пилят деньги и хайп.

Здесь согласен. С социологических войн всегда начинался «холивар» ведущий к майдану. Беларусь ставит на честность.

Реакция Президента №2: Дайте журналистам и политологам документ, реально описывающий ситуацию в Беларуси. В том варианте, в котором его получает пока только Первый.

Президент попросил немедленно принести свежую социологию. В присутствии 250 коллег помощник принёс документ прямо во время ответа на вопрос. Это было круто, даже для нашей откровенной политической реальности. За то мы систему и ценим.

PS: Публикую этот анализ без купюр. Впервые в своей 20-тилетней карьере делюсь документом под номером 1, без снятого грифа «СЕКРЕТНО». Да будет ко мне снисходителен Валерий Павлович.

Ещё один участник встречи Лукашенко со СМИ раскрыл "секретную" информацию. Удалит?

Ещё один участник встречи Лукашенко со СМИ раскрыл "секретную" информацию. Удалит?

Ещё один участник встречи Лукашенко со СМИ раскрыл "секретную" информацию. Удалит?

 
 
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  Председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов» Андрей Кривошеев в Фейсбуке поделился впечатлениями о встрече Президента с представителями...
 
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