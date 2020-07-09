Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов» Андрей Кривошеев в Фейсбуке поделился впечатлениями о встрече Президента с представителями крупнейших СМИ и опубликовал документ, который до этого получал только Первый. Гриф "СЕКРЕТНО" снят!

Сегодня была возможность откровенно сказать Президенту о наболевшем. Актуальная общественно-политическая социология, как «приводной ремень» и политологии, и политической журналистики. Неправильно когда политической дискуссией в нашей стране управляет «на коленке и разными карандашами» заполненный опросник НИСЭПИ. Или выписанный (списанный) из Москвы политтехнолог для ЯМЫ креативит около цифры 3. Нам нужно своё реальное зеркало общественных настроений. Нам нужны свои «треки» и «тренды», если хотим претендовать на статус суверенных.

Реакция Президента №1: Мы не ввязываемся в войну социологий, паблисити могут выдохнуть. Пусть дальше пилят деньги и хайп.

Здесь согласен. С социологических войн всегда начинался «холивар» ведущий к майдану. Беларусь ставит на честность.

Реакция Президента №2: Дайте журналистам и политологам документ, реально описывающий ситуацию в Беларуси. В том варианте, в котором его получает пока только Первый.

Президент попросил немедленно принести свежую социологию. В присутствии 250 коллег помощник принёс документ прямо во время ответа на вопрос. Это было круто, даже для нашей откровенной политической реальности. За то мы систему и ценим.

PS: Публикую этот анализ без купюр. Впервые в своей 20-тилетней карьере делюсь документом под номером 1, без снятого грифа «СЕКРЕТНО». Да будет ко мне снисходителен Валерий Павлович.