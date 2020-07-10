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Это крупнейший производитель в стране бытовой техники - холодильников и стиральных машин

Участники студотрядов весной и летом работают на "Атланте"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава государства посещает предприятие "Атлант" Это крупнейший производитель в стране бытовой техники - холодильников и стиральных машин Визит запланированный, Президент пообещал приехать, когда в начале года...

Визит запланированный, Президент пообещал приехать, когда в начале года сменил руководство на "Атланте". Кадровое решение предприятию было просто необходимо, в первую очередь, чтобы решить финансовые проблемы. Конечно, не все удалось реализовать - повлияла пандемия. В этот период "Атлант" сконцентрировался на интернет-продажах, что и позволило удержаться на плаву. У завода есть стратегия на ближайшие 5 лет. В этом году нужно выйти на рентабельность продаж, в следующем получить чистую прибыль, а потом поэтапно сокращать кредитную задолженность, при этом постоянно увеличивая объемы производства и экспорта.Сейчас рынок оживает, да и летом спрос на продукцию "Атланта" всегда растет, соответственно нужен дополнительный персонал. Александр Лукашенко положительно оценил результаты работы минского завода в этот непростой период, а также поручил правительству на примере 10 ведущих предприятий страны, в том числе и "Атланта", скоррелировать зарплаты на частных площадках.Уже не первый год предприятие привлекает летом участников студотрядов. Трудовой проект объединяет учащихся из всех регионов страны. Опыт, профессиональные навыки на этот раз приобретут более 800 ребят. Они работают в качестве слесарей-сборщиков бытовой техники, выполняют базовые технологические операции. За каждым бойцом студотряда закреплен опытный наставник. Конечно, свое профессиональное мастерство сегодня продемонстрировали и Президенту, а также спросили об актуальном вместе с трудовым коллективом "Атланта". В эти минуты продолжается общение с Александром Лукашенко.Подробности в следующих выпусках.