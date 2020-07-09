ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Журналисты и Президент Беларуси обсудили рынок СМИ, информационные войны и свободу слова

09.07.2020 19:38 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Текущая работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждали сегодня во Дворце Независимости.

Президент встретился с представителями крупнейших средств массовой информации - журналистами, редакторами, экспертами и руководителями медиаизданий. Разговор, который длился почти 6 часов, получился максимально откровенным. Встреча со СМИ пояснила отдельные аспекты внутренней и внешней политики Беларуси, пролила свет на некоторые происходящие события, волнующие журналистов и их аудиторию. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Хочу сказать, что здесь нет никакой чрезвычайщины. Вы в принципе, в подавляющем своем большинстве здесь присутствующие, из 250 человек, сидящих в зале, люди государственные, я на это очень надеюсь, хотя у вас своеобразное мышление, это точно,  то, что у вас может быть по тому или иному факту мнения разные - это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю. Когда-то я говорил, что когда готовят мне совещание у Президента по тому или иному вопросу, первый вопрос, который я задаю тем, кто готовил, в основном через Администрацию проходят эти все предложения, альтернативные мнения есть по этому вопросу? Нет? Тогда совещание отменяется, проводить его нет никакого смысла. Поэтому уже выработана позиция на уровне Президента - обязательна альтернатива, обязательна конкуренция; столкновение мнений, мозговая атака или мозговой штурм - все это правильно". 

На встрече также было отмечено, что наличие государственных СМИ для рынка массмедиа - важный фактор. Их число сокращаться не будет. Повестка затрагиваемых тем оказалась как никогда насыщенной. Журналисты и Глава государства обсудили информационные события в мире, пандемию, существующий рынок СМИ, информационные войны и свободу слова.

Представители экспертного сообщества также активно высказывали свои мнения, задавали вопросы. В частности, их интересовали работа с молодежью, а также отношения с основными странами - партнерами Беларуси. Учитывая, что в зале было много телевизионщиков, внимание уделили состоянию современного медиарынка и места в нем телевидения. Закрытых тем не было.

Игорь Луцкий, Министр информации Беларуси: "Особых проблем у нас нет. Я уже говорил как-то, нам нужно корректировать свои движения в части работы в сети интернет, но это не говорит о том, что мы должны что-то запрещать или как-то ограничивать. Я всегда за то, чтобы разные точки зрения были представлены, и за то, чтобы то, что делается в телевизионном эфире, отражалось наилучшим образом в сети интернет. Для этого нужны специальные подготовленные люди, нужны специальные технологии, их нужно просто использовать для того, чтобы достичь нужного результата".

Все подробности общения Главы государства с представителями СМИ смотрите сегодня в "Панораме".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Текущая работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Президент встретился...
 
Новости дня
Новости политики
 
В. Макей поблагодарил посла ОАЭ за укрепление отношений, с послом Латвии обсудил перспективы сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика