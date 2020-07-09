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Журналисты и Президент Беларуси обсудили рынок СМИ, информационные войны и свободу слова
09.07.2020 19:38 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTТекущая работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждали сегодня во Дворце Независимости.
Президент встретился с представителями крупнейших средств массовой информации - журналистами, редакторами, экспертами и руководителями медиаизданий. Разговор, который длился почти 6 часов, получился максимально откровенным. Встреча со СМИ пояснила отдельные аспекты внутренней и внешней политики Беларуси, пролила свет на некоторые происходящие события, волнующие журналистов и их аудиторию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Хочу сказать, что здесь нет никакой чрезвычайщины. Вы в принципе, в подавляющем своем большинстве здесь присутствующие, из 250 человек, сидящих в зале, люди государственные, я на это очень надеюсь, хотя у вас своеобразное мышление, это точно, то, что у вас может быть по тому или иному факту мнения разные - это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю. Когда-то я говорил, что когда готовят мне совещание у Президента по тому или иному вопросу, первый вопрос, который я задаю тем, кто готовил, в основном через Администрацию проходят эти все предложения, альтернативные мнения есть по этому вопросу? Нет? Тогда совещание отменяется, проводить его нет никакого смысла. Поэтому уже выработана позиция на уровне Президента - обязательна альтернатива, обязательна конкуренция; столкновение мнений, мозговая атака или мозговой штурм - все это правильно".
На встрече также было отмечено, что наличие государственных СМИ для рынка массмедиа - важный фактор. Их число сокращаться не будет. Повестка затрагиваемых тем оказалась как никогда насыщенной. Журналисты и Глава государства обсудили информационные события в мире, пандемию, существующий рынок СМИ, информационные войны и свободу слова.
Представители экспертного сообщества также активно высказывали свои мнения, задавали вопросы. В частности, их интересовали работа с молодежью, а также отношения с основными странами - партнерами Беларуси. Учитывая, что в зале было много телевизионщиков, внимание уделили состоянию современного медиарынка и места в нем телевидения. Закрытых тем не было.
Игорь Луцкий, Министр информации Беларуси: "Особых проблем у нас нет. Я уже говорил как-то, нам нужно корректировать свои движения в части работы в сети интернет, но это не говорит о том, что мы должны что-то запрещать или как-то ограничивать. Я всегда за то, чтобы разные точки зрения были представлены, и за то, чтобы то, что делается в телевизионном эфире, отражалось наилучшим образом в сети интернет. Для этого нужны специальные подготовленные люди, нужны специальные технологии, их нужно просто использовать для того, чтобы достичь нужного результата".
Все подробности общения Главы государства с представителями СМИ смотрите сегодня в "Панораме".
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Текущая работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Президент встретился...
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