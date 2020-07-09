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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Журналисты и Президент Беларуси обсудили рынок СМИ, информационные войны и свободу слова Текущая работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждали сегодня во Дворце Независимости. Президент встретился...

Текущая работа и дальнейшее развитие отечественного медийного пространства. Эту и другие темы обсуждали сегодня во Дворце Независимости.Президент встретился с представителями крупнейших средств массовой информации - журналистами, редакторами, экспертами и руководителями медиаизданий. Разговор, который длился почти 6 часов, получился максимально откровенным. Встреча со СМИ пояснила отдельные аспекты внутренней и внешней политики Беларуси, пролила свет на некоторые происходящие события, волнующие журналистов и их аудиторию.На встрече также было отмечено, что наличие государственных СМИ для рынка массмедиа - важный фактор. Их число сокращаться не будет. Повестка затрагиваемых тем оказалась как никогда насыщенной. Журналисты и Глава государства обсудили информационные события в мире, пандемию, существующий рынок СМИ, информационные войны и свободу слова.Представители экспертного сообщества также активно высказывали свои мнения, задавали вопросы. В частности, их интересовали работа с молодежью, а также отношения с основными странами - партнерами Беларуси. Учитывая, что в зале было много телевизионщиков, внимание уделили состоянию современного медиарынка и места в нем телевидения. Закрытых тем не было.Все подробности общения Главы государства с представителями СМИ смотрите сегодня в "Панораме".