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Президент пообщался с работниками "Атланта" и бойцами студотрядов
10.07.2020 13:32 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTАлександр Лукашенко положительно оценил результаты работы Минского завода холодильников. Сегодня Президент
Уже не первый год предприятие привлекает летом участников студотрядов. Свое профессиональное мастерство сегодня продемонстрировали и Президенту, а также спросили об актуальном вместе с трудовым коллективом "Атланта". Александр Лукашенко рассказал, на что тратил заработанные в студотрядах деньги, порекомендовал белорусам покупать отечественное и поделился планами развития экономики на ближайшее будущее - так, вскоре появится госпрограмма, где будут прописаны новые производства, которые появятся в стране в будущую пятилетку.
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Александр Лукашенко положительно оценил результаты работы Минского завода холодильников. Сегодня Президент посетил предприятие "Атлант" - это крупнейший...
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