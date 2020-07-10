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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент пообщался с работниками "Атланта" и бойцами студотрядов Александр Лукашенко положительно оценил результаты работы Минского завода холодильников. Сегодня Президент посетил предприятие "Атлант" - это крупнейший...

Александр Лукашенко положительно оценил результаты работы Минского завода холодильников. Сегодня Президент- это крупнейший производитель в стране бытовой техники. Как доложили Главе государства, в нынешнем году завод, как и многие другие компании, оказался в непростой ситуации, связанной с ограничениями на внешних рынках. Тем не менее, простоев не допущено. В этот период «Атлант» сконцентрировался на интернет-продажах, что и позволило удержаться на плаву.Уже не первый год предприятие привлекает летом участников студотрядов. Свое профессиональное мастерство сегодня продемонстрировали и Президенту, а также спросили об актуальном вместе с трудовым коллективом "Атланта". Александр Лукашенко рассказал, на что тратил заработанные в студотрядах деньги, порекомендовал белорусам покупать отечественное и поделился планами развития экономики на ближайшее будущее - так, вскоре появится госпрограмма, где будут прописаны новые производства, которые появятся в стране в будущую пятилетку.