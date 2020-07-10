ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Президент пообщался с работниками "Атланта" и бойцами студотрядов

10.07.2020 13:32 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Александр Лукашенко положительно оценил результаты работы Минского завода холодильников. Сегодня Президент посетил предприятие "Атлант" - это крупнейший производитель в стране бытовой техники. Как доложили Главе государства, в нынешнем году завод, как и многие другие компании, оказался в непростой ситуации, связанной с ограничениями на внешних рынках. Тем не менее, простоев не допущено. В этот период «Атлант» сконцентрировался на интернет-продажах, что и позволило удержаться на плаву.

Уже не первый год предприятие привлекает летом участников студотрядов. Свое профессиональное мастерство сегодня продемонстрировали и Президенту, а также спросили об актуальном вместе с трудовым коллективом "Атланта". Александр Лукашенко рассказал, на что тратил заработанные в студотрядах деньги, порекомендовал белорусам покупать отечественное и поделился планами развития экономики на ближайшее будущее - так, вскоре появится госпрограмма, где будут прописаны новые производства, которые появятся в стране в будущую пятилетку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко положительно оценил результаты работы Минского завода холодильников. Сегодня Президент посетил предприятие "Атлант" - это крупнейший...
 
Новости дня
Новости политики
 
Глава государства посещает предприятие "Атлант"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

09.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика