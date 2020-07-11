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Визит Президента Беларуси на крупнейший в стране завод-производитель бытовой техники "Атлант" получился очень насыщенным
11.07.2020 11:14 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРабота в плюс в период пандемии, трудовая площадка для стройотрядовцев и стратегия для "Атланта" на следующую пятилетку. Очень насыщенным получился
Президент рассказал, что у него есть стиральная машина "Атлант"
Уже не первый год "Атлант" привлекает летом студотряды. Они выполняют базовые технологические операции по сборке техники. За каждым бойцом закреплен опытный наставник. Свое профмастерство ребята продемонстрировали и Президенту, а также спросили об актуальном вместе с трудовым коллективом предприятия. Александр Лукашенко рассказал, на что тратил заработанные в студотрядах деньги, порекомендовал белорусам покупать отечественное и поделился планами развития экономики на ближайшее будущее. Так, в госпрограмме пропишут новые производства, которые появятся в стране в будущую пятилетку. Ставка будет сделана на выпуск отечественных электромобилей.
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Визит Президента Беларуси на крупнейший в стране завод-производитель бытовой техники "Атлант" получился очень насыщенным
Работа в плюс в период пандемии, трудовая площадка для стройотрядовцев и стратегия для "Атланта" на следующую пятилетку. Очень насыщенным получился визит...
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