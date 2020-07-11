ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Визит Президента Беларуси на крупнейший в стране завод-производитель бытовой техники "Атлант" получился очень насыщенным

11.07.2020 11:14 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Работа в плюс в период пандемии, трудовая площадка для стройотрядовцев и стратегия для "Атланта" на следующую пятилетку. Очень насыщенным получился визит Президента на крупнейший в стране завод-производитель бытовой техники. Вот уже полгода как на предприятии новое руководство. Кадровое решение было просто необходимо - в первую очередь чтобы решить финансовые проблемы. Конечно, не все удалось реализовать - повлияла пандемия. Завод, как и многие другие компании, оказался в непростой ситуации, связанной с ограничениями на внешних рынках. В этот период "Атлант" сконцентрировался на интернет-продажах, что и позволило удержаться на плаву.


Президент рассказал, что у него есть стиральная машина "Атлант"


Уже не первый год "Атлант" привлекает летом студотряды. Они выполняют базовые технологические операции по сборке техники. За каждым бойцом закреплен опытный наставник. Свое профмастерство ребята продемонстрировали и Президенту, а также спросили об актуальном вместе с трудовым коллективом предприятия. Александр Лукашенко рассказал, на что тратил заработанные в студотрядах деньги, порекомендовал белорусам покупать отечественное и поделился планами развития экономики на ближайшее будущее. Так, в госпрограмме пропишут новые производства, которые появятся в стране в будущую пятилетку. Ставка будет сделана на выпуск отечественных электромобилей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работа в плюс в период пандемии, трудовая площадка для стройотрядовцев и стратегия для "Атланта" на следующую пятилетку. Очень насыщенным получился визит...
 
Новости дня
Новости политики
 
Президент пообщался с работниками "Атланта" и бойцами студотрядов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

10.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
11.07.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика