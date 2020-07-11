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Президент рассказал, что у него есть стиральная машина "Атлант"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Визит Президента Беларуси на крупнейший в стране завод-производитель бытовой техники "Атлант" получился очень насыщенным Работа в плюс в период пандемии, трудовая площадка для стройотрядовцев и стратегия для "Атланта" на следующую пятилетку. Очень насыщенным получился визит...

Работа в плюс в период пандемии, трудовая площадка для стройотрядовцев и стратегия для "Атланта" на следующую пятилетку. Очень насыщенным получился. Вот уже полгода как на предприятии новое руководство. Кадровое решение было просто необходимо - в первую очередь чтобы решить финансовые проблемы. Конечно, не все удалось реализовать - повлияла пандемия. Завод, как и многие другие компании, оказался в непростой ситуации, связанной с ограничениями на внешних рынках. В этот период "Атлант" сконцентрировался на интернет-продажах, что и позволило удержаться на плаву.Уже не первый год "Атлант" привлекает летом студотряды. Они выполняют базовые технологические операции по сборке техники. За каждым бойцом закреплен опытный наставник. Свое профмастерство ребята продемонстрировали и Президенту, а также спросили об актуальном вместе с трудовым коллективом предприятия. Александр Лукашенко рассказал, на что тратил заработанные в студотрядах деньги, порекомендовал белорусам покупать отечественное и поделился планами развития экономики на ближайшее будущее. Так, в госпрограмме пропишут новые производства, которые появятся в стране в будущую пятилетку. Ставка будет сделана на выпуск отечественных электромобилей.