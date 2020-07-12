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Поздравление работникам налоговых органов

12.07.2020 13:16 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников налоговых органов страны с профессиональным праздником.

"За три десятилетия налоговая служба Беларуси сформировалась как сильная, современная, динамично развивающаяся структура, которая четко и эффективно решает поставленные перед ней задачи, ориентирована на постоянное внедрение передового опыта и высоких технологий, конструктивный диалог с добросовестным плательщиком и повышение его финансовой грамотности", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что от стабильной работы налоговых органов зависит наполнение бюджета, возможность полноценно выполнять государственные программы в сферах образования, здравоохранения, культуры, обеспечивать обороноспособность страны и социальную защиту населения.

"Убежден, компетентность и ответственность сотрудников ведомства, нацеленность на дальнейшее упрощение налоговой системы помогут и в будущем создавать все условия для динамичного роста национальной экономики и благосостояния каждого жителя Беларуси", - подчеркнул Александр Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников налоговых органов страны с профессиональным праздником. "За три десятилетия налоговая служба...
 
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