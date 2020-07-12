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Противникам завода АКБ не дали встретиться на площади четвертое воскресенье подряд
12.07.2020 16:48 — Новости Политики | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
12 июля около полудня в Бресте противники строительства аккумуляторного завода начали собираться на площади на традиционную встречу. Уже почти два с половиной года такие встречи проходили здесь каждое воскресенье.
Дмитрий Бекалюк. Фото dw.com
Как сообщил
Таким образом, противникам завода не дали встретиться на площади четвертое воскресенье подряд.
По словам Бекалюка, около 50 из 100 пришедших отправились к зданию горисполкома, где в предыдущие два воскресенья проходили
«В актовом зале горисполкома не было никого из руководства города и района. А те, кто были, сказали, что не смогут ответить на поставленные нами ранее вопросы, в частности необходимости проведения общественных обсуждений нового отчета о воздействии на окружающую среду аккумуляторного завода, — сказал Бекалюк. — После этого мы обсудили на площадке у здания горисполкома свои дальнейшие действия до проведения местного референдума по заводу».
Провести референдум
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12 июля около полудня в Бресте противники строительства аккумуляторного завода начали собираться на площади на традиционную встречу. Уже почти два с половиной...
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