Противникам завода АКБ не дали встретиться на площади четвертое воскресенье подряд

Источник материала: Виртуальный Брест

12 июля около полудня в Бресте противники строительства аккумуляторного завода начали собираться на площади на традиционную встречу. Уже почти два с половиной года такие встречи проходили здесь каждое воскресенье.





Дмитрий Бекалюк. Фото dw.com

Как сообщил БелаПАН один из лидеров общественной кампании против аккумуляторного завода Дмитрий Бекалюк, сотрудники милиции вытесняли собравшихся с площади.

Таким образом, противникам завода не дали встретиться на площади четвертое воскресенье подряд.





По словам Бекалюка, около 50 из 100 пришедших отправились к зданию горисполкома, где в предыдущие два воскресенья проходили встречи с руководством Бреста и Брестского района.

«В актовом зале горисполкома не было никого из руководства города и района. А те, кто были, сказали, что не смогут ответить на поставленные нами ранее вопросы, в частности необходимости проведения общественных обсуждений нового отчета о воздействии на окружающую среду аккумуляторного завода, — сказал Бекалюк. — После этого мы обсудили на площадке у здания горисполкома свои дальнейшие действия до проведения местного референдума по заводу».

Провести референдум пообещал Александр Лукашенко 22 июня во время встречи с общественностью Бреста, на которой присутствовали и противники предприятия. Референдум планируется организовать после президентских выборов.