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Президент: За пять лет нужно реализовать программу для юго-востока Могилевщины

13.07.2020 15:36 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Развитие юго-востока Могилевщины, строительство инфраструктуры, приведение в порядок дорог местного значения. Сегодня Президент с рабочей поездкой в Славгородском районе. Поводом приехать в регион стало введение в строй новой транспортной артерии. Мост через Сож  связал район, разделенный надвое большой водой. 

Теперь это самый удобный и быстрый маршрут, который послужит развитию этих территорий: улучшит логистику, упростит грузоперевозки на российском приграничье, оживит туризм. Президент заметит: мосты и дороги – это жизнь в регионах. И в ближайшие годы их строительство будет ускорено. 

Юго-востоку региона внимание особое. Этой земле пришлось непросто: в 80-е она серьезно пострадала от аварии на Чернобыльской станции. Пять лет назад эти территории решили поддержать. Чтобы привлечь инвестиции и крупный бизнес, подстегнуть предпринимателя малой и средней руки, предусмотрели преференции. А чтобы создать условия для закрепления молодых специалистов, помочь отстроиться, - доступные кредиты под символический один процент годовых. А недавно действие господдержки продлено еще на пятилетку.

Одна из самых известных достопримечательностей Славгородской земли и региона в целом - Голубая криница, памятник природы республиканского значения. Президент сегодня посетил и это место. Тем более дорога к нему теперь стала комфортной. Воды живописного озера  обладают высокими питьевыми качествами и служат эталоном чистоты. Люди верят в их целебные свойства. Александр Лукашенко пообщался с жителями, отведал местных угощений, оценил продукцию народного творчества.

 
 
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Развитие юго-востока Могилевщины, строительство инфраструктуры, приведение в порядок дорог местного значения. Сегодня Президент с рабочей поездкой в...
 
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