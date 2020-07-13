Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент: За пять лет нужно реализовать программу для юго-востока Могилевщины Развитие юго-востока Могилевщины, строительство инфраструктуры, приведение в порядок дорог местного значения. Сегодня Президент с рабочей поездкой в...

Развитие юго-востока Могилевщины, строительство инфраструктуры, приведение в порядок дорог местного значения. Сегодня Президент с рабочей поездкой в Славгородском районе. Поводом приехать в регион стало введение в строй новой транспортной артерии. Мост через Сож связал район, разделенный надвое большой водой.Теперь это самый удобный и быстрый маршрут, который послужит развитию этих территорий: улучшит логистику, упростит грузоперевозки на российском приграничье, оживит туризм. Президент заметит: мосты и дороги – это жизнь в регионах. И в ближайшие годы их строительство будет ускорено.Юго-востоку региона внимание особое. Этой земле пришлось непросто: в 80-е она серьезно пострадала от аварии на Чернобыльской станции. Пять лет назад эти территории решили поддержать. Чтобы привлечь инвестиции и крупный бизнес, подстегнуть предпринимателя малой и средней руки, предусмотрели преференции. А чтобы создать условия для закрепления молодых специалистов, помочь отстроиться, - доступные кредиты под символический один процент годовых. А недавно действие господдержки продлено еще на пятилетку.Одна из самых известных достопримечательностей Славгородской земли и региона в целом - Голубая криница, памятник природы республиканского значения. Президент сегодня посетил и это место. Тем более дорога к нему теперь стала комфортной. Воды живописного озера обладают высокими питьевыми качествами и служат эталоном чистоты. Люди верят в их целебные свойства. Александр Лукашенко пообщался с жителями, отведал местных угощений, оценил продукцию народного творчества.