Выборы-2020: в Беларуси задержано более 700 человек с начала кампании

Условия, в которых проходит избирательная кампания, не соответствуют международным стандартам.

Об этом сообщается в аналитическом отчете правозащитного центра «Весна» и РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет» в рамках кампании «Правозащитники за свободные выборы».

«Власти продолжают политику применения репрессий в отношении участников мирных собраний, блогеров, политических активистов. Количество политических заключенных в стране достигло 24 человек. Количество задержанных с момента начала избирательной кампании составило, как минимум 703 человека, из них 129 были подвергнуты административным арестам и 252 - оштрафованы», - говорится в документе.

Там также отмечается, что созданные властями условия избирательной кампании не соответствуют международным стандартам проведения справедливых, демократических выборов, основанных на принципах равной конкурентной политической борьбы.

Правозащитники отмечают, что международные организации продолжают призывать белорусские власти прекратить репрессии и провести честные выборы. Некоторые члены Европарламента считают, что санкции против Беларуси должны быть возобновлены в случае отказа освободить всех политзаключенных.

Однако власти продолжают политику репрессий против участников мирных собраний, блогеров и политических активистов. Число политзаключенных в стране достигло 24 человек. Число задержанных с начала избирательной кампании составило не менее 703 человек, из которых 129 были административно арестованы и 252 оштрафованы.

В организации считают, что один из потенциальных кандидатов в президенты, действующий глава государства Александр Лукашенко уже фактически начал активную агитационную кампанию с активным использованием государственных СМИ, а также ресурса исполнительной «вертикали».

Кампания «Правозащитники за свободные выборы» подготовила и внесла в ЦИК свои предложения с учетом рекомендаций БДИПЧ / ОБСЕ. Предлагалось повысить прозрачность избирательного процесса и процедуру подсчета голосов.

Однако ЦИК отказалась урегулировать предложение, заявив, что оно требует внесения изменений в Избирательный кодекс.

О задержаниях

Напомним, в Беларуси проходит предвыборная кампания. Претенденты на пост президента экс-банкир Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский , за которых активно подписывалось значительное число белорусов, задержаны и находятся в СИЗО.

По информации правозащитников, число задержанных только с 18 по 21 июня в стране превысило 360 человек, в Минске – более 260.

19 июня в Европарламенте выразили возмущение действиями белорусских властей, осудили аресты, задержания и преследования потенциальных кандидатов, оппозиционных политиков и мирных протестующих в преддверии президентских выборов в Беларуси.

В Европарламенте не исключают, что Александр Лукашенко и его чиновники вновь подпадут под санкции. Как отметил в беседе с DW евродепутат Михаэль Галер, если Лукашенко не освободит своих политических оппонентов и не проведет честные выборы, Европа может вернуться к санкциям в отношении Беларуси. В Европарламенте считают, что Лукашенко должен допустить к выборам задержанных политических оппонентов, выпустив из тюрьмы Сергея Тихановского и Виктора Бабарико.

Что касается Виктора Бабарико и его сына, то перед задержанием у них дома и в банке прошли обыски , на имущество семьи Бабарико ДФР был наложен арест. 21 июня Бабарико предъявили обвинение по неизвестной статье.

При этом в ЦИК заявили, что количество «недействительных» подписей претендента на пост президента превысило 100 тысяч. Накануне в штабе политика сообщили о новом аресте: вечером 1 июля была задержана личный помощник Виктора Бабарико Елена Карагачева.