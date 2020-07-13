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Новую транспортную артерию сегодня ввели в строй на Могилевщине

Новый мост откроет доступ и к Голубой кринице - памятнику природы республиканского значения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый мост через Сож открыл Президент в Славгородском районе Новую транспортную артерию сегодня ввели в строй на Могилевщине Мост через Сож связал Славгородский район. Посмотреть на результат приехал и Президент....

Мост через Сож связал Славгородский район. Посмотреть на результат приехал и Президент. Окончательное решение о возведении новой конструкции через реку принималось пять лет назад. Тогда Александр Лукашенко поддержал местных жителей, пообещав ускорить строительство. Ведь до недавнего времени перебраться на другую сторону реки можно было по временному понтону, и то лишь в теплое время года. В обратном случае местным жителям приходилось направляться в объезд, проезжая лишнюю сотню километров. Теперь мост - это удобный и самый быстрый маршрут. Он не только сократит время передвижения, но и увеличит возможности развития региона в целом за счет улучшения логистики.На всю страну таких родников лишь пять. Голубая криница - небольшое живописное озеро, чьи воды обладают высокими питьевыми качествами и служат эталоном чистоты. Люди верят в их целебные свойства. Ежегодно 14 августа, в день Медового Спаса, криница становится местом массового паломничества. Родник сегодня посетил Президент. Подробности в следующих выпусках.