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Новый мост через Сож открыл Президент в Славгородском районе

13.07.2020 12:34 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Новую транспортную артерию сегодня ввели в строй на Могилевщине

Мост через Сож связал Славгородский район. Посмотреть на результат приехал и Президент. Окончательное решение о возведении новой конструкции через реку принималось пять лет назад. Тогда Александр Лукашенко поддержал местных жителей, пообещав ускорить строительство. Ведь до недавнего времени перебраться на другую сторону реки можно было по временному понтону, и то лишь в теплое время года. В обратном случае местным жителям приходилось направляться в объезд, проезжая лишнюю сотню километров. Теперь мост - это удобный и самый быстрый маршрут. Он не только сократит время передвижения, но и увеличит возможности развития региона в целом за счет улучшения логистики.

Новый мост откроет доступ и к Голубой кринице - памятнику природы республиканского значения

На всю страну таких родников лишь пять. Голубая криница - небольшое живописное озеро, чьи воды обладают высокими питьевыми качествами и служат эталоном чистоты. Люди верят в их целебные свойства. Ежегодно 14 августа, в день Медового Спаса, криница становится местом массового паломничества. Родник сегодня посетил Президент. Подробности в следующих выпусках.
 
 
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Новую транспортную артерию сегодня ввели в строй на Могилевщине Мост через Сож связал Славгородский район. Посмотреть на результат приехал и Президент....
 
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