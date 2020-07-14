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Президент побывал с рабочей поездкой в Славгородском районе
14.07.2020 08:24 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРазвитие юго-востока Могилевщины, строительство инфраструктуры, приведение в порядок дорог местного значения.
В ближайшие 3 года в Беларуси будут модернизированы и построены 18 мостов
Теперь это самый удобный и быстрый маршрут, который послужит развитию этих территорий - улучшит логистику, упростит грузоперевозки с российским приграничьем, оживит туризм. Мосты и дороги - это жизнь в регионах. И в ближайшие годы работы по их строительству будут ускорены.
К Голубой кринице теперь можно добраться через мост
Программа развития юго-востока Могилевской области
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Развитие юго-востока Могилевщины, строительство инфраструктуры, приведение в порядок дорог местного значения. Президент побывал с рабочей поездкой в...
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