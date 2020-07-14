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Президент побывал с рабочей поездкой в Славгородском районе

14.07.2020 08:24 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Развитие юго-востока Могилевщины, строительство инфраструктуры, приведение в порядок дорог местного значения. Президент побывал с рабочей поездкой в Славгородском районе. Повод - введение в строй новой транспортной артерии. Мост через Сож связал район, разделенный надвое большой водой. 


В ближайшие 3 года в Беларуси будут модернизированы и построены 18 мостов


Теперь это самый удобный и быстрый маршрут, который послужит развитию этих территорий - улучшит логистику, упростит грузоперевозки с российским приграничьем, оживит туризм. Мосты и дороги - это жизнь в регионах. И в ближайшие годы работы по их строительству будут ускорены. 


К Голубой кринице теперь можно добраться через мост 


Новый мост через Сож открыл доступ и к Голубой кринице - памятнику природы республиканского значения. Президент посетил и это место. Воды живописного озера обладают высокими питьевыми качествами и служат эталоном чистоты. Люди верят в их целебные свойства, поэтому это еще и место массового паломничества.


Президент побывал с рабочей поездкой в Славгородском районе

Программа развития юго-востока Могилевской области


Вообще юго-востоку региона внимание особое. Этой земле пришлось непросто: в 80-е она серьезно пострадала от аварии на чернобыльской станции. 5 лет назад эти территории решили поддержать. Чтобы привлечь инвестиции и крупный бизнес - подстегнуть предпринимателя малой и средней руки, предусмотрели преференции. А чтобы создать условия для закрепления молодых специалистов - помочь отстроиться - доступные кредиты под символический один процент годовых. А недавно действие господдержки продлено еще на пятилетку.

 
 
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Развитие юго-востока Могилевщины, строительство инфраструктуры, приведение в порядок дорог местного значения. Президент побывал с рабочей поездкой в...
 
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