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В ближайшие 3 года в Беларуси будут модернизированы и построены 18 мостов





К Голубой кринице теперь можно добраться через мост







Программа развития юго-востока Могилевской области

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент побывал с рабочей поездкой в Славгородском районе Развитие юго-востока Могилевщины, строительство инфраструктуры, приведение в порядок дорог местного значения. Президент побывал с рабочей поездкой в...

Развитие юго-востока Могилевщины, строительство инфраструктуры, приведение в порядок дорог местного значения.Повод - введение в строй новой транспортной артерии. Мост через Сож связал район, разделенный надвое большой водой.Теперь это самый удобный и быстрый маршрут, который послужит развитию этих территорий - улучшит логистику, упростит грузоперевозки с российским приграничьем, оживит туризм. Мосты и дороги - это жизнь в регионах. И в ближайшие годы работы по их строительству будут ускорены.- памятнику природы республиканского значения. Президент посетил и это место. Воды живописного озера обладают высокими питьевыми качествами и служат эталоном чистоты. Люди верят в их целебные свойства, поэтому это еще и место массового паломничества.. Этой земле пришлось непросто: в 80-е она серьезно пострадала от аварии на чернобыльской станции. 5 лет назад эти территории решили поддержать. Чтобы привлечь инвестиции и крупный бизнес - подстегнуть предпринимателя малой и средней руки, предусмотрели преференции. А чтобы создать условия для закрепления молодых специалистов - помочь отстроиться - доступные кредиты под символический один процент годовых. А недавно действие господдержки продлено еще на пятилетку.