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Александр Лукашенко открыл мост, посетил Голубую криницу и пообщался со славгородскими умельцами
13.07.2020 22:06 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTНовая дорога - новые возможности. Участниками долгожданного и очень важного в жизни события стали жители сразу 2 районов в Могилевской области - Славгородского и Краснопольского. Там открыли новый мост, который связал два берега реки Сож. Этого строительства здесь ждали несколько десятилетий, еще с советских времен. Сделали только сейчас. В торжественной церемонии открытия знакового объекта принял участие и наш Президент. Александр Лукашенко отметит, что тотальное улучшение дорожной инфраструктуры по всей стране остается приоритетом на ближайшие годы. В планах модернизация и строительство еще 18 мостов. Без внимания не останутся и те маленькие, которые нужно привести в порядок, а также дороги местного значения. Что же касается транспортной артерии в Славгороде, нет сомнений, что она в корне изменит жизнь в регионе.
Подтянет экономику, улучшит логистику. К примеру, для сельчан новый мост в эту горячую пору существенно упрощает передвижение, а это экономия времени и транспортных расходов. Река Сож разделяет район на две части. Значительные площади сенокосов и пастбищ находятся за рекой. Раньше жителям левобережья приходилось добираться в Славгород через Краснополье и Чериков, проделывая путь в 120 километров. К тому же наличие капитального моста существенно сокращает расстояние до приграничных российских регионов, легче кооперироваться, торговать и просто общаться.
Вообще изначально Президент выступал за то, чтобы сначала всячески восстанавливать, а уже сегодня развивать пострадавшие от техногенной катастрофы территории. Тем более что там есть действительно уникальные места. Например, Голубая криница - настоящее место силы, куда, как говорится, не зарастает народная тропа. Это место паломничества, а сегодня уже и опора для развития туризма и бизнеса. Главные моменты этого дня в репортаже Натальи Бреус.
Новый мост - новые возможностиСлавгородский район раскинулся на двух берегах реки Сож. Если с мая по октябрь перебраться местным жителям на противоположную сторону помогала понтонная переправа, то вот зимой это был тот еще квест - приходилось делать крюк в 100 километров.
Когда 5 лет назад Президент по обыкновению весной смотрел, как идет восстановление чернобыльских районов, и спросил, что нужно Славгороду, жители были единодушны - нужен мост.
Технологии строительства нового моста в СлавгородеСказано - сделано! Но, честно говоря, это строительство с нуля стало настоящей спецоперацией. Подошли по-хозяйски. Дело в том, что для возведения нового моста железные фермы сюда проплыли по реке из Кричева сотню километров. Там они уже были не нужны, а вот здесь оказались кстати. Такие нестандартные технологии транспортировки и монтажа применялись при строительстве моста через Керченский пролив в России. У нас получилось еще и с экономией. Но радует не только это.
Строители говорят, что возводили лет на 70, но такой мост и век простоит. Разве скажешь, что это только лишь воплощение инженерной мысли, он действительно во всех смыслах объединил район. Местные жители не скрывали эмоций, а мостостроители - гордость за результат.
Александр Лукашенко в торжественной обстановке открыл мост через реку Сож
Полкилометра путепровода за неполные 5 лет. Для местных новый мост не просто дорога с правого берега на левый, а символ развития и веры.
В ближайшие 3 года в Беларуси будут модернизированы и построены 18 мостовКонечно, жители левобережья, а это с десяток деревень и почти сотня жителей, отрезанные от большой земли Славгородского района, без внимания не оставались. Если что, выручали соседи в Краснополье. Но головной боли хватало. В том числе и у аграриев, у которых 2 тысяч гектаров сенокосов и пастбищ находятся за рекой. Теперь другое дело. Почивать на лаврах строителям не придется. Впереди непочатый край работы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Мы договорились о том, что в ближайшие три года мы таких и посложнее мостов модернизируем и построим 18. Договорились с европейцами. Это же транзит, и их тоже. Около 130 миллионов долларов должны вложить в это. Европейские деньги есть. Я попросил, чтобы наши министры и члены правительства имели в виду, что эти деньги должны остаться у нас. Вы обязательно должны выиграть подряд на строительство этих мостов. Мы должны посоревноваться с теми, кто придет и захочет строить. До сих пор мы выигрывали эти конкурсы. Думаю, выиграем и сейчас.
Ведь что такое государственная рука, государственное управление? Это позволяло нам выигрывать эти конкурсы, тендеры, так как никто никому не давал отката, никто не завышал стоимость. Все было по чести, и мы выигрывали. Строили на Гродно дорогу, у европейцев одолжили деньги. Это огромная работа была, и строили мы сами. У нас большая программа, не только по восстановлению 18 мостов. Мостов 30-40 маленьких, которые мы должны в порядок привести. Так что работы будет очень много, и время не терпит. За следующую пятилетку мы должны это сделать".
Развитие дорожной инфраструктуры в БеларусиДавайте делать в первую очередь для себя. Тогда и другие поедут - и с Запада, и с Востока. Так сегодня говорили в кулуарах. Кажется, именно эта мысль была и в голове у Президента, который с пристрастием расспрашивал профильного министра не только о мостах и не только здесь, на Могилевщине, а вообще, что с дорогами в стране. И судя по вопросам о полоцком направлении и нитке Гомель - Кобрин, держим в уме улучшение транзитных возможностей, как получше "примагнитить" международные потоки. Но не только это.
А. Лукашенко в предстоящей пятилетке ориентирует на приведение в порядок дорог местного значенияПрезидент скажет просто: "Без дорог - нет жизни!". Разве совпадение, что с открытием моста стали чаще спрашивать про участки в округе, возвращаться в родительские дома? Все больше становится и агроусадеб. Наталья Шендерова - хозяйка одной из таких. Это семейный бизнес, на который сейчас, увы, влияет пандемия - пока в ожидании клиентов из-за рубежа, но свои едут с охотой.
Наталья Шендерова, владелица агроусадьбы: "У людей есть возможность здесь жить, остаться, создавать свое какое-то дело. Есть возможность получить льготные субсидии, кредиты для своей семьи, детей - чтобы создать перспективу на будущее".
Заброшенные участки в деревнях необходимо задействовать под развитие личных приусадебных хозяйств. Кстати, именно жизнь и реалии наших дней заставляют по-новому взглянуть на родные сердцу места.
Перспектива юго-востока Могилевского регионаВряд ли кто-то из нас захотел бы жить в депрессивном районе. А именно так говорят о территориях, где нет развития и движения вперед. Депрессивные, неперспективные - такими должны были стать здешние места, след на которых оставила чернобыльская катастрофа. Таким городом без будущего должен был стать Славгород. Но Президент не дал поставить крест на этих землях.
А. Лукашенко: В будущей пятилетке программа по развитию юго-востока Могилевской области должна быть реализованаВосстанавливали, не забывали. Чтобы подтянуть и оживить районы - с подачи Александра Лукашенко и указ о развитии юго-востока Могилева. В этом году его действие продлили еще на 5 лет. Для жителей Славгорода это не просто документ, а их жизнь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "В будущей пятилетке программа должна быть реализована. Если мы реализуем программу по развитию этого региона, Могилевская область будет жить. Там и инвестиции хорошие, и льготы приличные. И люди едут сюда. Вы правильно сказали: "Мы нигде никому не нужны". Не думайте, что вы поедете в Могилев или в Витебск, и там вас ждут. Сейчас конкуренция бешеная. Поэтому смотрите на месте, где вы привыкли, где можно какой-то клочок земли, какую-то фабрику, завод построить или заниматься индивидуальным предпринимательством. Смотрите на свою землю. Если вы укрепитесь здесь, то и дети ваши получат фундамент для развития. Поэтому стройте свой дом здесь. А если у вас будет фундамент крепкий, вашим детям достроить этот дом будет проще. А может быть, и мы что-то построим. Я буду делать все для того, чтобы эта программа была реализована. Это очень важно. Здесь можно и нужно жить. Как бы ни складывалась ситуация, если мы трудимся, к чему-то стремимся, Господь всегда нас поддержит".
Помимо того, что славгородский мост - это комфортная и удобная транспортная артерия, это еще и плюс инвестиции в будущее. Открытие движения станет катализатором для местной деревообработки, сельского хозяйства, туризма и бизнеса. Ведь это уже совсем другая логистика, когда рукой подать не только на тот берег, но и на востребованное российское направление.
Голубая криница - место притяжения для паломников и туристовКстати, едут в этом направлении совсем не случайно! Именно здесь бьет из земли Голубая криница - настоящее место силы. Вода в роднике круглый год в районе 8 градусов.
Считается, что вода в этом уникальном природном источнике исцеляет и придает сил. Верят, если трижды перейти Голубую криницу, надолго никакая хворь не пристанет. Здоровье и долголетие гарантировано.
Обустроили, сделали для людей - такой подход Президенту по душе, который и на своей малой родине корпел на Трофимовой кринице. Сюда, к синему колодцу, тоже не зарастает народная тропа - круглый год едут паломники и туристы со всего мира, чтобы очистить душу и исцелить тело. Но 14 августа в Православной церкви - это день памяти Семи святых мучеников Маккавейских и Медовый Спас - их число возрастает многократно.
Это место силы стало и двигателем туристического процесса. Для интереса людей на этом берегу создают маршруты для путешествий. На территории Голубой криницы организовали торговые ряды для ремесленников. Богата здешняя земля на таланты и умельцев. Местные сыроделы известны далеко за пределами района.
А. Лукашенко пообщался со славгородскими умельцамиСыр, сувениры, сделанные с душой, ароматный мед на пробу - каждый найдет здесь что-то для себя.
Президента угощали охотно. Ведь такая дегустация - лучшая реклама. Александр Лукашенко сам держит пасеку, поэтому с интересом слушал местных пчеловодов.
Перспектива юго-востока Могилевского регионаМестный колорит и энергия этой земли и вправду заряжает. Чувствуется и в округе, и в людях тот самый белорусский характер - когда ко всем с открытым сердцем и с душой. Кажется, теперь не только источник из-под земли бьет ключом, но и жизнь в районе теперь кипит во всех смыслах.
Светлана Езерская, председатель Славгородского районного совета депутатов: "Вы сами заметили, что сейчас дорога заняла чуть более трех минут. И вы приехали сюда по благоустроенной дороге. Подъехали к красивому туристическому комплексу, где есть уже прекрасные торговые места для ремесленников, для пчеловодов. Когда разговаривала с жителями Славгородчины, они говорили, что еще бабушки и дедушки в царские времена мечтали, что здесь будет мост. 8 деревень, которые реально сейчас могут ожить. В одной из них - Старой Каменке - мы создаем центр предпринимательства. Потому что эта территория интересная для развития агротуризма. Здесь заповедная зона лесная. Можно приехать на село. Вернуться в те места, где были наши деды-прадеды, взять кусочек земли, восстановить дом. Создать атмосферу настоящей экологической жизни".
Интересно, что именно этот многострадальный Славгородский район как никакой радует регион статистикой - рождаемость здесь стабильно высокая. Шутят - уж не в воде ли дело? В чем секрет - никто точно не скажет. Кажется, все в простом - в возможности спокойно жить на родной земле.
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Новая дорога - новые возможности. Участниками долгожданного и очень важного в жизни события стали жители сразу 2 районов в Могилевской области - Славгородского и...
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