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Разговор Президента с активом Витебска: от экспорта и АПК до развития регионов
15.07.2020 15:38 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРазвитие регионов, фронт работ в АПК, упор на экспорт, модернизация дорожной сети и туристический потенциал. Это только часть тем, которые сегодня звучали в Витебске. Президент
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "У нас впереди очень много работы. Мы знаем, что немало сделали. Мы действительно сделали очень много за последнюю пятилетку, а она была не самой легкой. Это одна из сложных. Мы можем сделать все, но на все нужны огромные ресурсы, прежде всего, денежные, которыми мы в достаточном объеме не обладаем. У нас нет больших запасов углеводородов, золота, металлов, и нам приходится выкручиваться, как только можно".
Для того, чтобы не стоять на месте, нужны новые точки роста! Без этого не справиться с трудными моментами в экономике. Здесь перспективу видят, например, в развитии нефтехимии, легкой промышленности, станкостроении. Шла речь о том, что будет продолжена работа по диверсификации экспорта и повышению доходов населения. Есть позитивные подвижки в АПК, и важно слаженно и в оптимальные сроки провести уборочную кампанию. При этом, отметил Президент, исполнительская и технологическая дисциплина, стабильность в государстве - это основа любого развития. Суть всех реформ в Беларуси - совершенствовать то, что есть!
Еще одно знаковое событие для Витебска. Открывается после обновления Полоцкий путепровод. В торжественной церемонии принял участие Президент. Это один из важнейших транспортных узлов не только Витебска, но и области. Это продолжение республиканских дорог. Говоря сегодня в целом о дорожной инфраструктуре, Александр Лукашенко признался, что мечтает о строительстве современной автотрассы от Минска до Полоцка. Президент так и сказал: "Мы это сделаем!". Нужно развивать автодорожную сеть - останавливаться нельзя. Ведь это также влияет на привлекательность региона и удобство жизни в городе. Здесь растут новые микрорайоны, строятся школы и медучреждения.
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Развитие регионов, фронт работ в АПК, упор на экспорт, модернизация дорожной сети и туристический потенциал. Это только часть тем, которые сегодня звучали в...
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