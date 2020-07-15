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Александр Лукашенко: Мы можем сделать все, но нужны огромные ресурсы
15.07.2020 13:44 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTРазвитие регионов, фронт работ в АПК, упор на экспорт, модернизация дорожной сети и туристический потенциал. Это только часть тем, которые сегодня звучали в Витебске. В эти минуты Президент
Ключевой задачей в масштабах Витебщины и всей Беларуси является развитие регионов. Замысел простой - поднять районы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя в агрогородке так же, как в Минске. Шла речь о том, что будет продолжена работа по диверсификации экспорта и повышению доходов населения. При этом, отметил Президент, исполнительская и технологическая дисциплина, стабильность в государстве - это основа любого развития. Есть позитивные подвижки в АПК, и важно слаженно и в оптимальные сроки провести уборочную кампанию. Встреча с активом - возможность оценить сделанное и пройтись по проблемным вопросам.
Планируется, что сегодня Президент примет участие в торжественной церемонии открытия Полоцкого путепровода - это один из важнейших транспортных узлов не только Витебска, но и области. Говоря сегодня о дорожной инфраструктуре, Александр Лукашенко признался, что мечтает о строительстве современной автотрассы от Минска до Полоцка. Президент так и сказал: "Мы это сделаем!". Нужно развивать автодорожную сеть - останавливаться нельзя.
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Развитие регионов, фронт работ в АПК, упор на экспорт, модернизация дорожной сети и туристический потенциал. Это только часть тем, которые сегодня звучали в...
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