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Президент открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий"

Встреча с активом региона стала возможностью оценить сделанное в области и пройтись по проблемным вопросам

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Лукашенко об открытии Полоцкого путепровода: Это важнейшая дорога, и мы ее сделали! Президент открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий" Знаковое событие для Витебска. После обновления открылся Полоцкий путепровод! В церемонии...

Знаковое событие для Витебска. После обновления открылся Полоцкий путепровод! В церемонии открытия моста горожане пригласили принять участие Президента. Это один из важнейших транспортных узлов не только Витебска, но и области. Александр Лукашенко лично контролировал ход стройки и сегодня смог оценить ее результаты. Первый рейс и одновременно инспекция для Президента, управленцев и журналистов... Объект жизненно важный не только для Витебска. Эта артерия международного значения ведет в Полоцк, а далее в Россию и Латвию.Точки роста промышленного сектора, фронт работ в АПК, упор на экспорт, туристический потенциал. Это только часть тем, которые звучали сегодня. Ключевой задачей в масштабах Витебщины и всей Беларуси является развитие регионов.Замысел простой - поднять районы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно и в центре, и в глубинке. Шла речь о том, что будет продолжена работа по диверсификации экспортных поставок и повышению доходов населения. При этом, отметил Президент, исполнительская и технологическая дисциплина, стабильность в государстве - это основа любого развития.