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А. Лукашенко об открытии Полоцкого путепровода: Это важнейшая дорога, и мы ее сделали!
15.07.2020 17:30 — Новости Политики | БT
Источник материала: БT
Президент открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий"Знаковое событие для Витебска. После обновления открылся Полоцкий путепровод! В церемонии открытия моста горожане пригласили принять участие Президента. Это один из важнейших транспортных узлов не только Витебска, но и области. Александр Лукашенко лично контролировал ход стройки и сегодня смог оценить ее результаты. Первый рейс и одновременно инспекция для Президента, управленцев и журналистов... Объект жизненно важный не только для Витебска. Эта артерия международного значения ведет в Полоцк, а далее в Россию и Латвию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "Самые тяжелые времена скитания по мукам в Витебске закончены. Я представляю, какая была беда в городе, когда этого путепровода не было, а был старый. Но какая была проблема и беда, когда этот старый путепровод закрыли. Согласитесь, что без этого чудо-сооружения Витебск существовать не мог. И дальше было бы хуже и хуже.Это памятник на века, который мы оставляем нашему славянскому городу".
Встреча с активом региона стала возможностью оценить сделанное в области и пройтись по проблемным вопросам
Замысел простой - поднять районы, сделать так, чтобы люди чувствовали себя комфортно и в центре, и в глубинке. Шла речь о том, что будет продолжена работа по диверсификации экспортных поставок и повышению доходов населения. При этом, отметил Президент, исполнительская и технологическая дисциплина, стабильность в государстве - это основа любого развития.
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Президент открыл в Витебске реконструированный путепровод "Полоцкий" Знаковое событие для Витебска. После обновления открылся Полоцкий путепровод! В церемонии...
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