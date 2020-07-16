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Президент Беларуси принял участие в открытии "Славянского базара"
16.07.2020 22:06 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTВ торжественной церемонии открытия "Славянского базара" принял участие и Президент. Для Александра Лукашенко быть в этот день в Витебске тоже многолетняя традиция.
В этот для всех непростой год фестиваль вновь принимает гостей из разных стран. Изначально это был интегратор культурных традиций Беларуси, России и Украины. В последние годы дипломатия искусства притягивает артистов и музыкантов со всего земного шара. Для настоящих друзей нет границ - это в очередной раз доказал фестивальный Витебск. В то время когда государства (порой искусственно) выстраивают барьеры, здесь идут навстречу миру и взаимопониманию. И искусство в этом деле играет огромную роль.
Яркие эмоции зрителей, новые голоса и настоящие звезды эстрады. Все это - прямо сейчас в городе-фестивале. Праздничный марафон только начинается. Вместе продолжаем следить за новостями из Витебска.
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В торжественной церемонии открытия "Славянского базара" принял участие и Президент. Для Александра Лукашенко быть в этот день в Витебске тоже многолетняя...
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