ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Положение об организации и проведении выступлений и теледебатов кандидатов в Президенты

16.07.2020 16:18 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении предвыборных выступлений и теледебатов кандидатов в Президенты Республики Беларусь 

ГЛАВА 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации и проведения предвыборных выступлений (далее – выступления) и теледебатов кандидатов в Президенты Республики Беларусь (далее – кандидаты в Президенты).

2. Выступления и теледебаты организуются и проводятся в соответствии со статьей 46 Избирательного кодекса Республики Беларусь и Положением о порядке использования средств массовой информации при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году, утвержденным постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 4 июня 2020 г. № 86.

3. Белтелерадиокомпания обеспечивает подготовку теле- и радиопередач с выступлениями кандидатов в Президенты, проведение теледебатов, а также информирование о предстоящих выступлениях, теледебатах.

4. Настоящее Положение размещается до 17 июля 2020 г. в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by.

ГЛАВА 2

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ТЕЛЕДЕБАТОВ

5. Кандидат в Президенты имеет право на два бесплатных выступления в эфире телепрограммы "Беларусь 1" и на два бесплатных выступления в эфире радиопрограммы "Первый национальный канал Белорусского радио".

Продолжительность одного выступления – не более 30 минут.

6. Эфирное время для выступлений кандидатов в Президенты предоставляется по рабочим дням в соответствии с графиками распределения эфирного времени, предоставленного для предвыборных  выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 2020 году, утверждаемыми Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия).

7. Дата и время выступлений кандидатов в Президенты определяются по результатам жеребьевки, проводимой Центральной комиссией, не позднее 16 июля 2020 г.

8. Для проведения теледебатов резервируется 60 минут (при количестве зарегистрированных кандидатов более пяти – 90 минут) эфирного времени в телепрограмме "Беларусь 1".

9. Теледебаты проводятся при участии в них не менее двух кандидатов в Президенты. 

Кандидат в Президенты вправе уполномочить для участия в теледебатах доверенное лицо.

10. Дата проведения теледебатов определяется Белтелерадиокомпанией.

11. Теле- и радиопередачи с предвыборными выступлениями кандидатов в Президенты, теледебаты идут в прямом эфире, если иное на предусмотрено частью второй настоящего пункта. 

Кандидат в Президенты, изъявивший желание, чтобы его предвыборное выступление транслировалось в записи, не позднее чем за день до своего выступления письменно информирует об этом Белтелерадиокомпанию. 

12. Выступления кандидатов в Президенты, в том числе при проведении теледебатов,  не должны содержать:

  • пропаганды войны, социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства;
  • призывов к насильственному изменению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Республики Беларусь, к социальной, национальной, религиозной и расовой вражде; 
  • призывов, побуждающих или имеющих своей целью побуждение к срыву, или отмене, или переносу срока выборов, назначенных в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь; 
  • оскорблений и клеветы в отношении должностных лиц Республики Беларусь, других кандидатов в Президенты;
  • сообщений, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную вражду.
При несоблюдении этих требований Белтелерадиокомпания отказывает кандидату в Президенты в предоставлении эфирного времени.

13. В выступлениях кандидатов в Президенты в эфире телепрограммы не допускается использование аудио- и видеоматериалов, в выступлениях в эфире радиопрограммы – аудиоматериалов. 

Выступления кандидатов в Президенты, теледебаты не прерываются для рекламы.

14. Эфирное время, не использованное полностью или частично по вине кандидата в Президенты, вновь ему не предоставляется.

15. Неучастие в теледебатах кандидата в Президенты (доверенного лица) не влечет увеличения объема эфирного времени для выступлений, предоставляемого кандидату бесплатно.

16. Записи выступлений и теледебатов хранятся в Белтелерадиокомпании в течение одного года со дня их выпуска. 

Экземпляры (копии) записей выступлений и теледебатов гражданам и организациям не выдаются, за исключением случаев предусмотренных законодательством. Использование записей выступлений и теледебатов без разрешения Белтелерадиокомпании не допускается.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ТЕЛЕДЕБАТОВ

17. Выступления кандидатов в Президенты осуществляются в соответствии с графиком распределения эфирного времени для выступлений, который передается Центральной комиссией в Белтелерадиокомпанию.

18. Для участия в теледебатах кандидат в Президенты не позднее 24 июля 2020 г. подает в Белтелерадиокомпанию письменное заявление. 

В случае отказа в дальнейшем от участия в теледебатах кандидат в Президенты не позднее чем за день до их проведения письменно информирует об этом Белтелерадиокомпанию. 

19. Кандидаты в Президенты (доверенные лица) прибывают в Белтелерадиокомпанию для выступления, участия в теледебатах за 60 минут до установленного времени эфира. 

Кандидатов в Президенты (доверенных лиц) могут сопровождать не более двух человек.

При себе кандидат в Президенты должен иметь паспорт гражданина Республики Беларусь и удостоверение, подтверждающее его статус, доверенное лицо – паспорт гражданина Республики Беларусь и удостоверение, подтверждающее его статус, иные лица – паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, удостоверяющий личность.

20. Перед выступлением, теледебатами кандидаты в Президенты (доверенные лица):

ознакамливаются с:

  • настоящим Положением;
  • их расположением, а также расположением микрофонов и телекамер в студии;
  • порядком работы работников Белтелерадиокомпании в студии;
  • другими вопросами, связанными с записью выступления или теледебатов;
гримируются (при желании).

21. Выступления кандидатов в Президенты по телевидению осуществляются стоя и сопровождаются переводом на жестовый язык или субтитрами.

22. Для проведения теледебатов эфирное время отводится в зависимости от количества кандидатов в Президенты и зарезервированного согласно пункту 8 настоящего Положения времени.

Отведенное время включает представление кандидатов в Президенты (доверенных лиц), выступление кандидатов в Президенты (доверенных лиц), вопросы и ответы на вопросы, заключительное слово и закрытие теледебатов. 

Отсчет времени производится по часам, находящимся в поле зрения ведущего и кандидатов в Президенты (доверенных лиц).

23. Очередность выступления кандидатов в Президенты (доверенных лиц) определяется путем жеребьевки перед началом записи теледебатов.

24. Ведущий представляет кандидатов в Президенты (доверенных лиц) и согласно жеребьевке предоставляет им слово.

25. В зависимости от хода теледебатов ведущий вправе предложить для обсуждения вопросы по различной тематике: политической, экономической, общественной, культурологической и др.

26. Ведущий теледебатов обязан:

  • следить за соблюдением настоящего Положения;
  • следить за отсчетом времени;
  • извещать кандидатов в Президенты (доверенных лиц) об окончании времени;
  • по истечении времени прервать выступающего, который обязан подчиниться требованию ведущего.
27. Ведущий имеет право поставить или уточнить вопрос, прервать выступление кандидата в Президенты (доверенного лица) или предоставить ему слово.

28. В завершение теледебатов ведущий называет кандидатов в Президенты (доверенных лиц), участвовавших в теледебатах, и закрывает теледебаты.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ПОЛОЖЕНИЕ об организации и проведении предвыборных выступлений и теледебатов кандидатов в Президенты Республики Беларусь  ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1....
 
Новости дня
Новости политики
 
Четверо белорусов задержаны по подозрению в нападении на омоновцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

15.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
16.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика