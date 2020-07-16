Положение об организации и проведении выступлений и теледебатов кандидатов в Президенты

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ПОЛОЖЕНИЕ

об организации и проведении предвыборных выступлений и теледебатов кандидатов в Президенты Республики Беларусь

ГЛАВА 1



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет условия и порядок организации и проведения предвыборных выступлений (далее – выступления) и теледебатов кандидатов в Президенты Республики Беларусь (далее – кандидаты в Президенты).



2. Выступления и теледебаты организуются и проводятся в соответствии со статьей 46 Избирательного кодекса Республики Беларусь и Положением о порядке использования средств массовой информации при подготовке и проведении выборов Президента Республики Беларусь в 2020 году, утвержденным постановлением Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов от 4 июня 2020 г. № 86.



3. Белтелерадиокомпания обеспечивает подготовку теле- и радиопередач с выступлениями кандидатов в Президенты, проведение теледебатов, а также информирование о предстоящих выступлениях, теледебатах.



4. Настоящее Положение размещается до 17 июля 2020 г. в глобальной компьютерной сети Интернет на официальном сайте Белтелерадиокомпании www.tvr.by .



ГЛАВА 2



УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ТЕЛЕДЕБАТОВ

5. Кандидат в Президенты имеет право на два бесплатных выступления в эфире телепрограммы "Беларусь 1" и на два бесплатных выступления в эфире радиопрограммы "Первый национальный канал Белорусского радио".



Продолжительность одного выступления – не более 30 минут.



6. Эфирное время для выступлений кандидатов в Президенты предоставляется по рабочим дням в соответствии с графиками распределения эфирного времени, предоставленного для предвыборных выступлений кандидатов в Президенты Республики Беларусь в 2020 году, утверждаемыми Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (далее – Центральная комиссия).



7. Дата и время выступлений кандидатов в Президенты определяются по результатам жеребьевки, проводимой Центральной комиссией, не позднее 16 июля 2020 г.



8. Для проведения теледебатов резервируется 60 минут (при количестве зарегистрированных кандидатов более пяти – 90 минут) эфирного времени в телепрограмме "Беларусь 1".



9. Теледебаты проводятся при участии в них не менее двух кандидатов в Президенты.



Кандидат в Президенты вправе уполномочить для участия в теледебатах доверенное лицо.



10. Дата проведения теледебатов определяется Белтелерадиокомпанией.



11. Теле- и радиопередачи с предвыборными выступлениями кандидатов в Президенты, теледебаты идут в прямом эфире, если иное на предусмотрено частью второй настоящего пункта.



Кандидат в Президенты, изъявивший желание, чтобы его предвыборное выступление транслировалось в записи, не позднее чем за день до своего выступления письменно информирует об этом Белтелерадиокомпанию.



12. Выступления кандидатов в Президенты, в том числе при проведении теледебатов, не должны содержать:



пропаганды войны, социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства;

призывов к насильственному изменению конституционного строя, нарушению территориальной целостности Республики Беларусь, к социальной, национальной, религиозной и расовой вражде;

призывов, побуждающих или имеющих своей целью побуждение к срыву, или отмене, или переносу срока выборов, назначенных в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь;

оскорблений и клеветы в отношении должностных лиц Республики Беларусь, других кандидатов в Президенты;

сообщений, возбуждающих социальную, расовую, национальную или религиозную вражду.

ГЛАВА 3



ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ И ТЕЛЕДЕБАТОВ

При несоблюдении этих требований Белтелерадиокомпания отказывает кандидату в Президенты в предоставлении эфирного времени.13. В выступлениях кандидатов в Президенты в эфире телепрограммы не допускается использование аудио- и видеоматериалов, в выступлениях в эфире радиопрограммы – аудиоматериалов.Выступления кандидатов в Президенты, теледебаты не прерываются для рекламы.14. Эфирное время, не использованное полностью или частично по вине кандидата в Президенты, вновь ему не предоставляется.15. Неучастие в теледебатах кандидата в Президенты (доверенного лица) не влечет увеличения объема эфирного времени для выступлений, предоставляемого кандидату бесплатно.16. Записи выступлений и теледебатов хранятся в Белтелерадиокомпании в течение одного года со дня их выпуска.Экземпляры (копии) записей выступлений и теледебатов гражданам и организациям не выдаются, за исключением случаев предусмотренных законодательством. Использование записей выступлений и теледебатов без разрешения Белтелерадиокомпании не допускается.

17. Выступления кандидатов в Президенты осуществляются в соответствии с графиком распределения эфирного времени для выступлений, который передается Центральной комиссией в Белтелерадиокомпанию.



18. Для участия в теледебатах кандидат в Президенты не позднее 24 июля 2020 г. подает в Белтелерадиокомпанию письменное заявление.



В случае отказа в дальнейшем от участия в теледебатах кандидат в Президенты не позднее чем за день до их проведения письменно информирует об этом Белтелерадиокомпанию.



19. Кандидаты в Президенты (доверенные лица) прибывают в Белтелерадиокомпанию для выступления, участия в теледебатах за 60 минут до установленного времени эфира.



Кандидатов в Президенты (доверенных лиц) могут сопровождать не более двух человек.



При себе кандидат в Президенты должен иметь паспорт гражданина Республики Беларусь и удостоверение, подтверждающее его статус, доверенное лицо – паспорт гражданина Республики Беларусь и удостоверение, подтверждающее его статус, иные лица – паспорт гражданина Республики Беларусь или иной документ, удостоверяющий личность.



20. Перед выступлением, теледебатами кандидаты в Президенты (доверенные лица):



ознакамливаются с:



настоящим Положением;

их расположением, а также расположением микрофонов и телекамер в студии;

порядком работы работников Белтелерадиокомпании в студии;

другими вопросами, связанными с записью выступления или теледебатов;

следить за соблюдением настоящего Положения;

следить за отсчетом времени;

извещать кандидатов в Президенты (доверенных лиц) об окончании времени;

по истечении времени прервать выступающего, который обязан подчиниться требованию ведущего.

гримируются (при желании).21. Выступления кандидатов в Президенты по телевидению осуществляются стоя и сопровождаются переводом на жестовый язык или субтитрами.22. Для проведения теледебатов эфирное время отводится в зависимости от количества кандидатов в Президенты и зарезервированного согласно пункту 8 настоящего Положения времени.Отведенное время включает представление кандидатов в Президенты (доверенных лиц), выступление кандидатов в Президенты (доверенных лиц), вопросы и ответы на вопросы, заключительное слово и закрытие теледебатов.Отсчет времени производится по часам, находящимся в поле зрения ведущего и кандидатов в Президенты (доверенных лиц).23. Очередность выступления кандидатов в Президенты (доверенных лиц) определяется путем жеребьевки перед началом записи теледебатов.24. Ведущий представляет кандидатов в Президенты (доверенных лиц) и согласно жеребьевке предоставляет им слово.25. В зависимости от хода теледебатов ведущий вправе предложить для обсуждения вопросы по различной тематике: политической, экономической, общественной, культурологической и др.26. Ведущий теледебатов обязан:27. Ведущий имеет право поставить или уточнить вопрос, прервать выступление кандидата в Президенты (доверенного лица) или предоставить ему слово.28. В завершение теледебатов ведущий называет кандидатов в Президенты (доверенных лиц), участвовавших в теледебатах, и закрывает теледебаты.