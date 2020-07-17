«Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия»: Лукашенко готов править Конституцию

Служба в армии должна стать обязательным требованием для желающих занять пост президента, эту норму можно прописать в новой Конституции, заявил Александр Лукашенко во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

«У нас там просятся во власть, а они, оказывается, пороху не нюхали! Нам надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии», - предложил Лукашенко.

Какой он будет главнокомандующий, «если не знает, что такое армия», добавил официальный лидер. «Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД (снайперская винтовка Драгунова), а он подумает, что танк», - пояснил Александр Лукашенко. - Не служил в армии, значит, тебя там быть не должно».