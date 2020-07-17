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Лукашенко: В Конституции надо прописать, что президентом можно стать только после службы в армии

17.07.2020 10:54 — Новости Политики | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает: в новой Конституции надо прописать, что президентом можно стать только после службы в армии. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Сюжет показали в вечернем выпуске новостей на телеканале ОНТ.

Лукашенко: В Конституции надо прописать, что президентом можно стать только после службы в армии

Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент заявил, что «те, кто просятся во власть, оказывается, пороху не нюхали».

— Нам надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии. Какой он главнокомандующий, если не знает, что такое армия. Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД, а он подумает, что танк. Не служил в армии, значит, тебя там быть не должно, — заявил президент.

— Если женщина будет претендовать, мы заранее ее отправим в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от танка, БМП и так далее, — сказал он.

По словам президента, сейчас разрабатывается закон о государственной службе: «Мы хотим государственных служащих довести до уровня военных. А чем госслужба отличается? Порой она даже важнее».

Вопрос внесения изменений в Конституцию обсуждается около двух лет. В прошлом году Александр Лукашенко пояснил, какие правки хотел бы в ней видеть:

— Ограничить полномочия президента — как они (члены Конституционного суда. — Прим. TUT.BY) это видят. Нам придется усиливать другие ветви власти — исполнительную, законодательную. Может, после серьезного анализа нужно будет что-то предпринять по избирательной системе: вводить пропорциональную систему или остановиться на мажоритарной, — сказал Лукашенко.

Во время прошлогоднего послания народу и парламенту Лукашенко заявил, что не хотел бы оставлять своему преемнику Конституцию с такими сильными президентскими полномочиями.

В мае этого года глава государства заявил, что «у нас Конституция не под женщину». Позже президент пояснил, что имел в виду: «У нас Конституция такая, что даже мужику тяжело нести эту ношу. А если ее загрузить на женщину, она рухнет, бедолага».

 
Теги: Новости
 
 
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  Президент Беларуси Александр Лукашенко считает: в новой Конституции надо прописать, что президентом можно стать только после службы в армии. Об этом глава...
 
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