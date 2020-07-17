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Поздравление народному артисту России Алексею Рыбникову

17.07.2020 13:02 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Алексея Рыбникова с 75-летием. "Вы занимаете особое место в истории современного искусства как автор множества музыкальных работ, завоевавших сердца тысяч людей. Созданные вами яркие и незабываемые произведения наполнены оптимизмом, созидательной энергией и любовью", - говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что творческая деятельность композитора и впредь будет радовать многочисленных поклонников и способствовать укреплению дружбы и культурных связей между Беларусью и Россией. Александр Лукашенко пожелал Алексею Рыбникову долгих лет жизни, доброго здоровья, счастья и благополучия.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Алексея Рыбникова с 75-летием. "Вы занимаете особое место в истории современного...
 
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