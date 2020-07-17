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Заседание Евразийского межправительственного совета сегодня пройдет в Минске
17.07.2020 10:00 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTМинск сегодня - переговорная площадка премьеров стран евразийской "пятерки". До начала межправсовета остается буквально полтора часа. Заседания пройдут в узком и расширенном составах. Также в программе и ряд двусторонних встреч.
Подробнее о повестке знает наш корреспондент Антон Малюта. Cюда, в "Президент-Отель" участники начнут прибывать в считанные минуты. То, что заседание межправсовета пройдет в очном формате, - сейчас особенно значимо. Это хорошая возможность лично, что называется, глаза в глаза обсудить насущные вопросы. Часть из них, напомню, президенты переадресовали правительствам после саммита на высшем уровне в мае. Беларусь сейчас председательствует в ЕАЭС. И это обнадеживает: что будут найдены решения, выгодные для всех на пути интеграции «пятерки». Главное - отсутствие барьеров и равные условия - то, за что выступаем с самого начала союза.
Напомним, наш премьер Роман Головченко еще во вторник на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным
Стоит отметить, потенциал у ЕАЭС большой. Первое место по территории в мире, 180 миллионов человек населения и ВВП два триллиона долларов. Ну а чтобы работать в полную силу, нужно решить все спорные вопросы и согласовать правовую базу. Очередная возможность - именно сегодня.
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Минск сегодня - переговорная площадка премьеров стран евразийской "пятерки". До начала межправсовета остается буквально полтора часа. Заседания пройдут в узком и...
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