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Заседание Евразийского межправительственного совета сегодня пройдет в Минске

17.07.2020 10:00 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Минск сегодня - переговорная площадка премьеров стран евразийской "пятерки". До начала межправсовета остается буквально полтора часа. Заседания пройдут в узком и расширенном составах. Также в программе и ряд двусторонних встреч. 

Подробнее о повестке знает наш корреспондент Антон Малюта. Cюда, в "Президент-Отель" участники начнут прибывать в считанные минуты. То, что заседание межправсовета пройдет в очном формате, - сейчас особенно значимо. Это хорошая возможность лично, что называется, глаза в глаза обсудить насущные вопросы. Часть из них, напомню, президенты переадресовали правительствам после саммита на высшем уровне в мае. Беларусь сейчас председательствует в ЕАЭС. И это обнадеживает: что будут найдены решения, выгодные для всех на пути интеграции «пятерки». Главное - отсутствие барьеров и равные условия - то, за что выступаем с самого начала союза. 

Напомним, наш премьер Роман Головченко еще во вторник на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным заявил, что в повестке заседания совета будут только практические вопросы, то есть в приоритете - экономика. Прежде всего торговля, конкуренция и промышленность. К рассмотрению планируют и важный для всей пятерки проект - карту индустриализации. Эта цифровая платформа в помощь бизнесу и госпредприятиям для поиска новых партнеров. Она поможет уйти от дублирования производств и нарастить торговлю в третьи страны. 

Стоит отметить, потенциал у ЕАЭС большой. Первое место по территории в мире, 180 миллионов человек населения и ВВП два триллиона долларов. Ну а чтобы работать в полную силу, нужно решить все спорные вопросы и согласовать правовую базу. Очередная возможность - именно сегодня.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск сегодня - переговорная площадка премьеров стран евразийской "пятерки". До начала межправсовета остается буквально полтора часа. Заседания пройдут в узком и...
 
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