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Ермошина: ЦИК правильно отказал в регистрации Бабарико и Цепкало
17.07.2020 12:52 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Необходимость следовать принципу презумпции невиновности до решения суда – не довод в отношении дела Виктора Бабарико.
Об этом заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина в своем видеообращении, опубликованном на сайте ЦИК. Она коснулась и регистрации и нерегистрации других претендентов на пост президента.
О Викторе Бабарико
Ермошина заявила, что презумпция невиновности может действовать и применяется только в уголовном праве. «Что же касается избирательного законодательства, то доводами и основаниями для отказа в регистрации являются сведения, полученные из иных источников, независимо от возбуждения уголовного дела, которое свидетельствует о том, что декларация недостоверна», - сказала Ермошина.
Поэтому Бабрико отказано в регистрации.
О Валерии Цепкало
Глава ЦИК напомнила, что причиной отказа в регистрации политика стали «недостаточное количество достоверных подписей в поддержку его выдвижения». Также были неточности в декларации о доходах и имуществе его супруги, которая не указала владение акциями Приорбанка.
«В интернет-ресурсах развернулась дискуссия по поводу того, что ссылка на недостоверность декларации госпожи Цепкало является необоснованной в силу того, что доход, который дают ей незадекларированные акции Приорбанка, менее 20% от ее годового дохода. Хотела бы обозначить, что 20%-я погрешность относится только к получаемым доходам от заработной платы, по гражданско-правовым договорам и даже по акциям. Но неуказание акций, как и неуказание транспортного средства или домовладения, является существенной ошибкой, которая может повлечь отказ в регистрации. И тут не имеет значения, какой доход получает кандидат или его супруга, главное, что данное имущество не указано», - пояснила Ермошина.
Она добавила, что все обвинения, высказанные женой Цепкало в адрес ЦИК, «вызваны обыкновенной досадой от собственной ошибки». Комиссия подходила к вопросу регистрации Цепкало объективно.
А Светлане Тихановской
Центризбирком «простил» супруге Сергея Тихановского то, что она не указала в декларации наличие дома в сельской местности. По словам Ермошиной, эта ошибка не может равняться с «многотысячными валютными поступлениями от незаконной деятельности с учрежденными за рубежом юридическими лицами - всем тем, что вменяется в вину господину Бабарико».
Оценивая все полученные документы, ЦИК принял решение не учитывать неуказание дома и зарегистрировать Тихановскую.
О принятых жалобах
Глава ЦИК также рассказала, что 15 июля подать жалобу в комиссию смогли только 148 человек. Напомним, жалобы касались отказа в регистрации оппонентам действующего президента Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.
По словам Ермошиной, за период 15-16 июля поступило 1060 аналогичных обращений по почте и 4067 электронных обращений. Все эти обращения рассматриваются как одно, «созданное одним лицом, распространенное через сети интернет и просто распечатанное всеми теми, кто подавал заявления в Центральную комиссию».
ЦИК не имеет возможности направить письменные ответы на это количество писем. Поэтому уже сейчас ответ размещен на сайте.
16 июля стало
Напомним, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, задержанного 18 июня, председатель ЦИК Лидия Ермошина
По мнению правозащитников, ситуация, в которой проходит избирательная кампания,
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Необходимость следовать принципу презумпции невиновности до решения суда – не довод в отношении дела Виктора Бабарико.
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