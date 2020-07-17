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Ермошина: ЦИК правильно отказал в регистрации Бабарико и Цепкало

17.07.2020 12:52 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Необходимость следовать принципу презумпции невиновности до решения суда – не довод в отношении дела Виктора Бабарико. 

Об этом заявила глава Центризбиркома Лидия Ермошина в своем видеообращении, опубликованном на сайте ЦИК. Она коснулась и регистрации и нерегистрации других претендентов на пост президента.

О Викторе Бабарико

Ермошина заявила, что презумпция невиновности может действовать и применяется только в уголовном праве. «Что же касается избирательного законодательства, то доводами и основаниями для отказа в регистрации являются сведения, полученные из иных источников, независимо от возбуждения уголовного дела, которое свидетельствует о том, что декларация недостоверна», - сказала Ермошина.

Поэтому Бабрико отказано в регистрации.

О Валерии Цепкало

Глава ЦИК напомнила, что причиной отказа в регистрации политика стали «недостаточное количество достоверных подписей в поддержку его выдвижения». Также были неточности в декларации о доходах и имуществе его супруги, которая не указала владение акциями Приорбанка.

«В интернет-ресурсах развернулась дискуссия по поводу того, что ссылка на недостоверность декларации госпожи Цепкало является необоснованной в силу того, что доход, который дают ей незадекларированные акции Приорбанка, менее 20% от ее годового дохода. Хотела бы обозначить, что 20%-я погрешность относится только к получаемым доходам от заработной платы, по гражданско-правовым договорам и даже по акциям. Но неуказание акций, как и неуказание транспортного средства или домовладения, является существенной ошибкой, которая может повлечь отказ в регистрации. И тут не имеет значения, какой доход получает кандидат или его супруга, главное, что данное имущество не указано», - пояснила Ермошина.

Она добавила, что все обвинения, высказанные женой Цепкало в адрес ЦИК, «вызваны обыкновенной досадой от собственной ошибки». Комиссия подходила к вопросу регистрации Цепкало объективно.

А Светлане Тихановской

Центризбирком «простил» супруге Сергея Тихановского то, что она не указала в декларации наличие дома в сельской местности. По словам Ермошиной, эта ошибка не может равняться с «многотысячными валютными поступлениями от незаконной деятельности с учрежденными за рубежом юридическими лицами - всем тем, что вменяется в вину господину Бабарико».

Оценивая все полученные документы, ЦИК принял решение не учитывать неуказание дома и зарегистрировать Тихановскую.

О принятых жалобах

Глава ЦИК также рассказала, что 15 июля подать жалобу в комиссию смогли только 148 человек. Напомним, жалобы касались отказа в регистрации оппонентам действующего президента Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

По словам Ермошиной, за период 15-16 июля поступило 1060 аналогичных обращений по почте и 4067 электронных обращений. Все эти обращения рассматриваются как одно, «созданное одним лицом, распространенное через сети интернет и просто распечатанное всеми теми, кто подавал заявления в Центральную комиссию».

ЦИК не имеет возможности направить письменные ответы на это количество писем. Поэтому уже сейчас ответ размещен на сайте.

16 июля стало известно, что штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало объединились.

Напомним, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, задержанного 18 июня, председатель ЦИК Лидия Ермошина объявила виновным в финансовых махинациях, хотя суда над ним не было. В результате Бабарико не зарегистрировали кандидатом. Валерия Цепкало - также, хотя ранее ЦИК признал свои ошибки в подсчете подписей.

По мнению правозащитников, ситуация, в которой проходит избирательная кампания, не соответствует международным стандартам, сопровождается многочисленными задержаниями. Широкий резонанс получило так называемое дело Белгазпромбанка, экс-глава которого, претендующий на пост президента, тоже задержан. Граждане Беларуси в знак протеста против нерегистрации альтернативных кандидатов вышли на акции протеста, прошли массовые задержания.

 
 
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Необходимость следовать принципу презумпции невиновности до решения суда – не довод в отношении дела Виктора Бабарико. 
 
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